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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalar tehlike oluşturuyor

İHA

Kayalar tehlike oluşturuyor

Türkiye’nin sayılı şelalelerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Malatya’nın Darende İlçesi’ndeki Günpınar Şelalesi etrafındaki kayalar tehlike oluşturuyor.
Günpınar Şelalesi piknik alanları üzerinde bulunan kayalar gelen ziyaretçilere korkulu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz yıllarda Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Milli Park ilan edilen Günpınar Şelalesi ve çevresi ile ilgili önümüzdeki günlerde düzenleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi, çalışmalara başlama zamanı ile ilgili ise belirsizlik sürüyor. Tehlike oluşturan ve çatlaklar görülen kayaların bu düzenleme dahilinde değerlendirilerek, yapılan çalışmalara dahil edilmesi ile ziyaretçilerin bu korkulu rüyaları da ortadan kalkmış olacağı ifade ediliyor.
Söz konusu şelale doğuyu batıya bağlayan D300 Devlet karayoluna 5 kilometre mesafede bulunuyor. Gerek çevre il ve ilçelerden gerekse Türkiye genelinden gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Darende Günpınar Şelalesi bölgenin saklı cenneti olarak da anılması nedeniyle, biran önce kayaların düşme tehlikesinin giderilmesi isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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