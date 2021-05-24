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Gençler istedi, Başkan Çınar yerine getiriyor Çınar: “Topsöğüt’e modern ve güzel bir halı saha kazandıracağız”

İHA

Gençler istedi, Başkan Çınar yerine getiriyor Çınar: “Topsöğüt’e modern ve güzel bir halı saha kazandıracağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim döneminde kendisinden halı saha talebinde bulunan Topsöğüt’lü gençlerin isteğini yerine getirmek amacıyla 5 bin 810 metrekare alan üzerine modern bir futbol sahası kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Yeşilyurt’un dört bir tarafına modern ve çok amaçlı spor tesislerin kurulmasına öncülük ederek yeni yeteneklerin Türk Sporuna kazandırılması için vaat ettiği projeleri teker teker hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Topsöğüt Mahallesine ‘Halı Saha’ projesi kazandırılıyor.
Yatırımların merkezkırsal ayrımı yapılmadan Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarına yaygınlaştırılmasına büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Topsöğüt Mahallesi Cemlik Caddesinde 30x50 ölçülerinde hizmete sunulacak olan Halı Saha inşaat alanını inceledi.
Mahalleye yapılan tüm hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Topsöğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin İçli, “ Seçimler öncesinde mahallemizi ziyaretinde gençlere halı saha sözü veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, bu sözünü yerine getirmektedir. Mahallemize kazandırılacak olan hem halı saha hem de diğer tüm yatırımlardan dolayı Sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına mahalle sakinleri ve gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Gençlerin sportif, sosyal ve kültürel yönden kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine destek vermek adına sportif ve sosyal yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Çınar, Topsöğüt’lü gençlere verdikleri halı saha sözünü, güzel ve modern bir yatırımla yerine getireceklerini söyledi.
Yeşilyurt’un dört bir tarafını farklı spor branşlarının yapılacağı spor tesisleriyle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “ Seçim zamanında Töpsöğüt mahallemize yaptığımız ziyaretlerde gençlerimizin talebi üzerine buraya halı saha sözü vermiştik. Mahallede yaptığımız incelemelerin ardından 5 bin 810 metrekare alan üzerine 30x50 ölçülerinde güzel bir halı saha kazandırmak içinde çalışmalarımıza start verdik. İlçemizin 30 farklı noktasında yapımları devam eden spor tesislerimizin bir tanesini, güzel ve şirin bir bölgemiz olan Topsöğüt’e kazandıracak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimize ne söz verdiysek onu yerine getirmeye ayrıcalık tanıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve umudumuzdur. Yeter ki onlar okumak, spor yapmak ve kendilerini geliştirmek istesinler bizler tüm imkânlarımızı seferber ederiz. İnşallah buradaki spor yatırımından faydalanacak olan gençlerimiz arasında yeni yetenekleri keşfedip, kent ve ülke sporuna katkı sunacak başarılı sporcuların yetişmesine öncülük etmiş olacağız. Şimdiden bu güzel yatırım Topsöğüt’e ve Yeşilyurt’umuza hâyırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Yeşilyurt’un tüm yaşam alanları gibi Topsöğüt mahallesinin de dönüşümü ve değişimine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Çınar, “ Merkeze yakınlığının yanı sıra Malatya Büyükşehir statüsüne girmeden önce Belde Belediyesi olan Topsöğüt mahallemiz vatandaşlarımız tarafından tercih edilen bölgelerin başında gelmektedir. Tüm yaşam alanlarımız için belirlediğimiz topyekün kalkınma, topyekün gelişme mantığından hareketle bu şirin ve güzel beldemizin de her yönden kalkınması içinde hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz. Verimli tarım arazilerinin bulunduğu, deprem ve pandemi nedeniyle bağ ve bahçe işleri için son zamanlarda çok fazla tercih edilen Topsöğüt’ün ihtiyaç duyduğu yatırımları planlı bir şekilde yerine getirmekteyiz. Vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin tercih ettiği bu bölgemizin değişim ve dönüşümü güzel ve kalıcı yatırımlarla sürdürmekteyiz. Merkezde ki hem konut hem insan yoğunluğunu ilçemizin farklı bölgelerinde kaydırmak, gelişimi farklı bölgelere çekebilmek amacıyla bu tür yaşam alanlarımızın gelişimine ayrı bir önem vermekteyiz. Bölgemizde yeni yollar açıyoruz, parklar yapıyoruz, imarla ilgili talepleri kalıcı çözüm metotlarıyla gidermek amacıyla ciddi çalışmalar yürütüyoruz, bununla birlikte çevre düzenleme ve temizlik gibi hizmetlerimizi de başarıyla yerine getirip bu tür güzel alanlarımızın daha fazla tercih edilmesine öncülük ediyoruz. Merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı ölçülerde değişmesi için, gençlerimize, bölgemize ve tüm mahallelerimize daha fazla hizmet etmek amacıyla bizler sürekli sahadayız, hem rutin hizmetlerimizi hem de vaatlerimizi yerine getirmek amacıyla çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hayata geçen yatırımlarla Yeşilyurt’umuzun marka değeri her geçen gün artmaktadır. Bizler sürekli gelişim, sürekli değişim, sürekli kalkınma bilinciyle hareket edip, hemşerilerimizin destekleriyle planladığımız tüm yatırımları söz verdiğimiz zamanda yerine getirmeye büyük bir özen gösteriyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza yön verip millete hizmet yolunda aynı kararlılık ve azimle çalışmalarımızı artırmaktayız. Teşkilatımızla, Kadın ve Gençlik Kollarımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle, Mahalle Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edip, vatandaşlarımızın ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri teker teker Yeşilyurt’lularla buluşturuyoruz. Bölgelerimizin hangi hizmete ihtiyacı var onu yerinde tespit edip, farklı projeler ve geleceğe yönelik tasarım ve yeniliklerle bütünleştirip hizmete sunmaktayız. Geleceğe yönelik güzel ve kalıcı eserler emanet etmek için yaptığımız çalışmalarımız sırasında en büyük destek ve gücü vatandaşlarımızdan alıyoruz, onların güler yüzü, tebessümü ve duaları açıkçası hem yolumuzu aydınlatıyor hem de motivasyonumuzun artırıyor. Her zaman yanımızda olup, projelerimize görüş ve düşünceleriyle destek veren, bizlere moral aşılayan tüm Yeşilyurt’lulara teşekkür ediyorum. Hemşerilerimiz en güzel ve en iyi yatırımlara layıktır, bizlerde bu düşünce ışığında modern ve güzel yatırımlar için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Yeşilyurt’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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