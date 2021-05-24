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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de gençlere özel müze gezisi

İHA

Battalgazi'de gençlere özel müze gezisi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel değerleri korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, gençlere üstü açık tur otobüsü ile özel bir müze gezisi düzenlendi.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1824 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerine özel müze gezisi düzenlenmesi ilgiyle karşılandı. Genç nesillere tarih ve kültür bilincini aşılamak, müzelerin önemini ve değerlerimizi anlatmak amacıyla düzenlenen bu gezi ile Battalgazi’de bulunan Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi ve Poyraz Konağı Mahalle Yaşam Müzeleri gezdirildi. Birçok medeniyete ev sahibi yapmış Battalgazi’de tarih ile buluşturulan genç üyeler, Battalgazi’nin tarihi mekanlarını da gezmeyi ihmal etmedi. Müze gezisinin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü, Kanlı Kümbet ve Tarihi Mustafa Paşa Kervansaray’ını da gezen üyeler, Battalgazi’ye hayran kaldı. Bol bol fotoğraf çeken ve gönüllerince doyasıya bir gün geçiren genç üyeler, gezi etkinliğini düzenleyen Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Güder, müze gezisine eşlik etti
Battalgazi’de gençlere kazandırdığı milyonluk yatırımlarla gençliğe verdiği önemi her platformda gözler önüne seren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençler için düzenlenen müze gezisine katıldı. Gençlerle birlikte Tarihi Tahtalı Hamam Müzesini gezen Başkan Güder, müzelerin önemine dikkat çekerek, gençlerin tarihten dersler çıkarmasını gerektiğini belirtti.

Gençler Battalgazi’ye hayran kaldı
Geziye katılan gençler, Battalgazi’ye hayran kaldıklarını dile getirdiler.
Tarihin Battalgazi’deki izlerine yakından tanıklık ettiğini vurgulayan Gülennur İnce, “Battalgazi ilçemizin tarihi alanlarını gezdik ve beğendik. Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu gezi birlikte tarihin Battalgazi’deki izlerini yakından gördük ve tanımış oldu. Tarihin halen kalıntıları ve izleri var. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için” derken, Büşra Sürücü ise “Müzeler haftası nedeniyle düzenlenen bu güzel programa katıldığım için çok mutluyum. Hem müzeleri hem de tarihi mekanları gördük. Başkanımıza teşekkürü borç biliyoruz. Bu geziden sonra Malatya’yı hiç gezmediğimi fark ettim. Böyle güzel yerleri bir rehber eşliğinde gezip, daha net bilgiler alınca çok mutlu olduk. Tarihimizi nostaljik bir şekilde öğrenmek bizim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Gençlik Kolları Kültür Birimi Başkanı Miraç Topal da, “Müzeler Haftası nedeniyle Battalgazi ilçemizde bulunan müzelerimizi ve tarihi mekanları gezdik. Çok güzel bir gezi oldu. Aramızda ilk kez müzelere gelenler vardı. Çok mutlu oldular. Her konuda bizim yanımızda olan İl Başkanımız İhsan Koca’ya ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha güzel programlarda bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizi tarihle buluşturduk”
Müzelerin şehirler için önemli zenginlikler olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Müzeler, şehirler için önemli zenginliklerdir. Müzecilik çalışmaları ülkemizde çok eski dönemlerde başlamıştır. Sanat, bilim, tarih ve kültür ile ilgili eserlerin halka gösterilmesi, tanıtılması için toplanıp sergilendiği müzeler, eski eser, belge, anıt ve kalıntılardan oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda insanoğlunun inanç, yaşayış ve yetenekleri hakkında bilgi veren müzelerimiz, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza, geleceğimize yön vermemizde yardımcı olurlar. Mazimizin değerlerine ve kültürel mirasına sahip çıkmalıyız. Bugünde müzeler haftası nedeniyle gençlerimize özel olarak hazırladığımız müze gezisi ziyareti düzenledik. Güzel bir gezi oldu. Gençlerimizi tarih ile buluşturduk. Gençlerimize tarih ve kültür bilincini aşılamak için düzenlediğimiz gezimize katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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