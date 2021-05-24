Doğu Anadolu’da ormanların yüzde 28’i verimli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da ormanların yüzde 28’i verimli

İHA

Doğu Anadolu’da ormanların yüzde 28’i verimli

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Malatya’nın da içerisinde bulunduğu Elazığ Bölge Müdürlüğü alanındaki ormanların yüzde 28’inin verimli olduğunu belirterek, "Bu rakamlar bizlere rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlaşmamızı dikte ediyor” dedi.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde görev yapan orman teşkilatı mensuplarına Silvikültür eğitimi kapsamında Malatya’da 3 gün sürecek toplantı başladı. Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı’nın selamlama konuşması ile başlayan programda konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslah çalışmaları ve fidan üretim programları ile ilgili bilgi verdi. Meşe konusunda ciddi anlamda rehabilitasyon çalışmaları yapıldığını aktaran Çetiner, “Ormanlarımızda meşenin yanında ardıç ağaçları da var. Bunların yüzde 70’i bozuk vasıfta. İnsan kaynaklı, hayvan kaynaklı ciddi manada yıllardır dejenere olmuş sahalarımız var. Bizler bu bozuk meşeler ile dejenere olmuş meşeleri kendi kaderine bırakmayı düşünmüyoruz. Bu bozuk meşeler üzerinde yapacağımız rehabilitasyon çalışmalarıyla bozuk sahalarımız verimli alanlara dönüşecek. Bu sizin gayretlerimiz de sizin yapacağınız projeler ile hayata geçecek" şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük de, Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veridi. Çörtük, Malatya’da 15 Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2 Milli Park, 15 Tabiat Parkı, 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 5 adet sulak alan ve 1 adet tabiat koruma parkı olmak üzere toplam 21 koruma alanında hizmet verdiklerini belirtti.
Toplantıda son olarak söz alan Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür’de yeni ormanların kurulması ve yetişmiş ormanların gençleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Orman mühendisliğinin, ekosistemin ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir bilim dalı olduğunu da kaydeden Temür, “Orman mühendisi demek silvikültürcü demektir. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün alanı yaklaşık 1 milyon 350 bin hektar. Genel alanın yaklaşık yüzde 16'sına tekabül ediyor. Ormanlarımızın yüzde 28’i verimli, yüzde 72'si bozuk ayrıca, bu ormanların yüzde 55’i koru, yüzde 45’i de baltalık olarak işletiliyor. Bu rakamlar bizlere rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlaşmamızı, tüm dikkatimizi buralara vermemizi dikte ediyor” dedi.
Ormanları planlarken 3 ana fonksiyonun göz önünde bulundurulması gerektiğini de dile getiren Temür, "Bunlar ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonlar. Elazığ orman bölge müdürlüğümüzde yapacağımız ormancılık planlamalarımızda ekolojik fonksiyon mutlaka birinci öncelik olmalıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi'de gençlere özel müze gezisi
YEREL HABERLER Battalgazi'de gençlere özel müze gezisi
Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
Gençler istedi, Başkan Çınar yerine getiriyor Çınar: “Topsöğüt’e modern ve güzel bir halı saha kazandıracağız”
YEREL HABERLER Gençler istedi, Başkan Çınar yerine getiriyor Çınar: ...
Kayalar tehlike oluşturuyor
YEREL HABERLER Kayalar tehlike oluşturuyor
Battalgazi'de belediye personeline korona virüs testi yapılacak
YEREL HABERLER Battalgazi'de belediye personeline korona virüs testi ...
Tarihi Yeşilyurt konaklarındaki müzelere dikkat çekildi Çınar: “Müzeler, köklü tarihimizi geleceğe taşıyan bir köprüdür”
YEREL HABERLER Tarihi Yeşilyurt konaklarındaki müzelere dikkat ...
Adem Büyük’ ten Lille’in Türk yıldızlarına tebrik
YEREL HABERLER Adem Büyük’ ten Lille’in Türk yıldızlarına tebrik
Başkan Sadıkoğlu'ndan viyadük tepkisi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Lojistik imkanların artmasını beklerken bir viyadüğe alternatif üretemedik”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'ndan viyadük tepkisi Malatya Ticaret ...
İnönü Üniversitesi’nin yeşil kampüste hedefi büyük
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nin yeşil kampüste hedefi büyük
26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor Kayıp gencin ailesi, evlatlarının evine dönmesini bekliyor
YEREL HABERLER 26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor Kayıp ...
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
Vefalı kedi duygulandırdı Ölmek üzere olan yaralı kedinin başından bekledi
YEREL HABERLER Vefalı kedi duygulandırdı Ölmek üzere olan yaralı ...
Virüs korkusu çiçeklere yöneltti
YEREL HABERLER Virüs korkusu çiçeklere yöneltti
Olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girmek için gün sayıyor
YEREL HABERLER Olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girmek için gün ...
Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı (2)
YEREL HABERLER Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı (2)
Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Yeşiltepe, yeni yatırımlarla daha cazip hale geliyor”
YEREL HABERLER Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: ...
Tüfenkci'den büyüme vurgusu
YEREL HABERLER Tüfenkci'den büyüme vurgusu
Başkan Gürkan, “Malatya’mızı geleceğe hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, “Malatya’mızı geleceğe hazırlıyoruz”
Gürkan, Darende sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya geldi Gürkan: “Asfaltlama çalışmalarımızı Darende sanayi sitesinde başlattık”
YEREL HABERLER Gürkan, Darende sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya ...
Malatya Büyükşehir, hizmet ve yatırımlarına devam ediyor 3 mahalleye 25 milyon TL altyapı yatırımı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, hizmet ve yatırımlarına devam ...
Malatya OSB’de yeni fabrikalar kuruluyor Sadıkoğlu: “12 bin kişinin istihdam edileceği alanların önünü açtık”
YEREL HABERLER Malatya OSB’de yeni fabrikalar kuruluyor Sadıkoğlu: ...
Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor
YEREL HABERLER Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor
Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması ...