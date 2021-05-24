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Malatya Büyükşehir belediye meclisinden İsrail’e kınama

İHA

Malatya Büyükşehir belediye meclisinden İsrail’e kınama

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında gerçekleştirdi.
Belediye Meclis Salonunda Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, İsrail’in Doğu Kudüs, Mescidi Aksa ve Gazze saldırılarını kınayan ortak bildirisi okunarak meclis kararı olarak kabul edildi.
Yayımlanan ortak bildiride, “Filistin halkının sadece topraklarını değil; inançlarını, değerlerini işgal etmeyi; bunun için özellikle tarih olarak Ramazan aylarını ve bilhassa bin aydan daha hayırlı gece olarak müjdelenen Kadir Gecesi’ni tercih etmeyi kendine yakıştırmaktan utanç duymayan İsrail Devleti’ni kınamak gerekliliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi için zaruret haline gelmiştir.
İsrail’in işgali altındaki Filistin’de Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa ve çevresinde yüzyıllardır yaşayan masum Filistinli sivillere yönelik saldırılar, her Ramazanı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da çok vahim boyutlara ulaşmıştır.
Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara yasadışı mütecevizler tarafından el konulmuş, zorla tahliyeye yönelik hukuksuz ve gayri insani operasyonlar yapılmış, bunlarla yetinilmeyip insanlık dışı muamelelerin şiddeti daha pervasızca arttırılarak Mukaddes mekân Mescidi Aksa ve çevresinde bebek, çocuk ve kadın ayrımı dahi yapılmaksızın çok sayıda masum Müslüman kardeşimiz yaralanmış ve hatta şehit edilmiştir.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak, Terör devleti İsrail’in, en ağır ölümcül silahlarıyla Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik yaptığı katliamları, zulmü, şiddeti, baskıcı politikaları, ibadet özgürlüğünü engelleme faaliyetlerini, hukuk tanımazlığını ve en önemlisi de insana var oluşu ile verilen “yaşama hakkının ihlali” faaliyetlerini, şiddetle kınıyoruz.
İsrail'in, Kudüs'ün ve Haremi Şerif'in statüsünü bozmaya yönelik hukuk tanımaz, insanlık dışı eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine her zaman karşı olduğumuzu; Kardeş Filistin halkının özgürlük,
adalet, bağımsızlık ve en önemlisi de insanca yaşama mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi, İsrail’in yaptığı katliamlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)' de yargılanması gerektiğini; Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail’in saldırılarını bir an evvel durdurması için gerekli gerçekçi girişimleri yapmasını ve Uluslararası tüm aktörleri insan haklarının böylesine çiğnendiği bir insanlık dışı tabloda behemehâl sorumluluk almaya davet ediyoruz” denildi.
AK Parti Grubu adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve CHP Grubu adına Günnur Tabel de İsrail’in Filistinlilere yönelik yapmış oldukları saldırıları grupları adına kanadıklarını belirten birer konuşma gerçekleştirdiler.
Ortak Bildirinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem Maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya havale edilirken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı kesin hesabı görüşülerek karara bağlandı. Beydağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Kır Lokantası, büfe ve 2 adet wc’nin beş yıllığına BELSOS AŞ’ye kiraya verilmesi, Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sosyal Tesisin (Kıraathane) BELSOS AŞ’ye, Kapalı Otoparkın ise Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık A’Ş’ye beş yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili gündem maddeleri de görüşülerek kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.

KAYHİB meclis toplantısı yapıldı
Bu arada, meclis tplantısının ardından Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Meclis Toplantısı da en yaşlı üye Hasan Hüseyin Doşar Başkanlığında yapıldı.
KAYHİB toplantısında Birlik Başkanı ve üyelikleri için seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda, Birlik Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1. Başkan Vekilliğine Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, 2. Başkan Vekilliğine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Erdem seçildi.
KAYHİB 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı kesin hesabı ile geçen toplantıya ait karar özeti oy birliği ile kabul edildikten sonra Meclis Katipliği, Encümen üyeleri ile komisyon üyeliklerinin de seçimi yapıldı.

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