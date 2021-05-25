Kavga ihbarına giden ekipler, başından vurulmuş ceset buldu

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

Malatya'nın Hekimhan ilçesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, bölgeye kavga ihbarına giden polis ekipleri yol kenarında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde bir adet tabanca ile nacak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hayatını kaybeden şahsın Serkan Oktay (30) olduğunu belirlerken, olaya karıştıkları değerlendirilen M. S., Ö. D. ve T. D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Serkan Oktay'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.