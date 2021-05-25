Merdivenden düşen şahıs kurtarılamadı

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Malatya’da merdivenden düşen şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Bindal Mahallesi’nde meydana geldi. Okan Söylemez (44) isimli şahıs, evlerinin merdiveninden inerken dengesini kaybedip yere düşerek başını yere çarptı. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Okan Söylemez, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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