Malatyalı güreşçi, Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozbağ, 2730 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak olan U15 Grekoromen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Spor Eğitim Merkezi’nde güreş hayatını devam eden sporcu Emir Ömer Bozbağ milli takım daveti aldı. Bozbağ, 2730 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak olan U15 Grekoromen Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlü Ebu Bekir Kayhan, "Milli Takım kadrolarında bir Malatya'lı sporcu daha kazandırmak bizleri gururlandırdı. Sporcumuz Emir Ömer Bozbağ'ı, antrenörlerimizi ve sporcumuz ailesini tebrik eder, Avrupa Şampiyonasında başarılar dilerim" dedi.

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