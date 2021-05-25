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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

DHA

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-25 14:08:56

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