Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Malatya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.



Edinilen bilgilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan'dan Cuma gününden beri haber alamayan ailesinin polise başvurması ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kayıp şahsın son olarak irtibatta oldukları kişilerin de ifadelerine başvuran ekipler, yaptıkları incelemede Akan'ın son olarak görüldüğü Hekimhan ilçesinde aramaları yoğunlaştırdı. Güzelyurt Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde yapılan aramalarda kayıp şahsın cansız bedenine su kuyusunda rastlanıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla gencin cesedi kuyudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

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