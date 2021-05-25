5 gün önce kaybolan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 5 gün önce kaybolan Yunus Akan'ın (26), cesedi Hekimhan ilçesinde bir su kuyusunda bulundu. Akan´ın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hakimhan ilçesinde işsiz olan ve 1 yıl önce nişanlanan Yunus Akan 20 Mayıs günü evden çıktı. Akan´dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, bulunması için arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde ise Güzelyurt Mahallesi´nde vatandaşlar kuyuda bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin Yunus Akan´a ait olduğu belirlendi. Yunus Akan´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-25 23:16:39
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