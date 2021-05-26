Malatya'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

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Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda,360 gram kubar esrar,13 kök hint keneviri, 400 adet yeşil reçeteye tabi hap ,23,49 gram metamfetamin, 152,52 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 24 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden birinin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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