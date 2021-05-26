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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezuniyet sergisi sanal ortamda

İHA

Mezuniyet sergisi sanal ortamda

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle sergiler fiili ortamda açılamazken, eserler sanal ortamda düzenleniyor.
Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Resim Bölümü Lisans Mezuniyet Sergisi, GSTF Resim Bölümü Youtube kanalında, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
“Karma Sanal Resim Sergisi” kapsamında düzenlenen ve atölye koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Göğebakan’ın olduğu sergide 14 öğrencinin hazırladığı 52 resim yer alıyor. Youtube üzerinden ziyaret edilebilen sergide klasik müzik eşliğinde resimleri inceleyebilen ziyaretçiler, 14 öğrencinin hazırlamış olduğu resimleri daha yakından inceleme fırsatı bularak resimlerin kime ait olduğunu, tabloların boyutunu ve eserlerin isimlerini görebilme fırsatı bulabiliyor.
31 Mayıs akşamına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergiye, https://www.youtube.com/watch?v=rsse3fgDC2U linkinden ulaşılabilecek.

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