Battalgazi Belediyesi ‘rulo çim üretim tesisi’ kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi ‘rulo çim üretim tesisi’ kurdu

İHA

Battalgazi Belediyesi ‘rulo çim üretim tesisi’ kurdu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ilçedeki park ve yeşil alanların çim ihtiyaçlarını karşılamak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 22 bin metrekare alan üzerine Rulo Çim Üretim Tesisi kuruldu.
Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki park ve yeşil alanların çim ihtiyacını karşılamak için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde Rulo Çim Üretim tesisi kurdu. 22 bin metrekare alan üzerine kurulan Üretim Tesisi’nde su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı Zoysia ve St. Augustine çimi üretiliyor. Rulo Çim Üretim Tesisi’nde yetiştirdiği çim ile hem kendi çim ihtiyacını karşılayacak, hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak. Üretimi yapılan çimler belediyenin yeşil alan, orta refüj, sabit ve yeni kurulacak olan parklarda uygulanan projelerde kullanılacak.

“Battalgazi’mizi daha da güzelleştireceğiz”
Battalgazi’nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalara imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yeni bir çalışmayı daha yerinde inceliyoruz. Battalgazi’mizin her bir yanı, ayrı ayrı cennet bahçesi. Battalgazi’mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki üzerinde kurduğu Özel Sera alanında üretimini gerçekleştirdiğimiz süs bitkilerinin dikimini gerçekleştirirken, diğer yandan 22 bin metrekare alan üzerine Rulo Çim Üretim Tesisinin kurumunu gerçekleştirdik. Üreteceğimiz çimleri, yeni açtığımız ve yenileme yapmış olduğumuz parklarımızla buluşturacağız. Bu şeklide ilçemizin güzelleşmesine büyük katkı sağlıyoruz. Bir yandan ilçemizin güzelleşmesine katkı sağlarken, diğer yandan da belediyemizin bütçesine katkı sağlıyoruz. Hakikaten arkadaşlarımız yoğun bir çalışma örneği gösteriyorlar. Battalgazi’miz zaten yeşil bir ilçemiz. Ancak yeşilin az olduğu alanlarımızda da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezuniyet sergisi sanal ortamda
YEREL HABERLER Mezuniyet sergisi sanal ortamda
Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak motorin ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak motorin ele ...
FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
(Özel) Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER (Özel) Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan ...
Malatya'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama
Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
5 gün önce kaybolan gencin cesedi su kuyusunda bulundu
YEREL HABERLER 5 gün önce kaybolan gencin cesedi su kuyusunda ...
Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Milletvekili Kahtalı’dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan şehit aileleri ve gazilere ...
FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Başarılı öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilere hediye
Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi Çınar: “Temizlikte örnek bir ilçeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi Çınar: ...
Sivil toplum örgütlerinden inşat sektörü çağrısı
YEREL HABERLER Sivil toplum örgütlerinden inşat sektörü çağrısı
Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezinde çalışmalar yoğunlaştı Çınar: “Çilesiz ve Tecde yeni cazibe merkezi olacak”
YEREL HABERLER Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezinde çalışmalar ...
Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı
Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi Alan bazlı destek istendi
YEREL HABERLER Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi Alan ...
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Gürkan, "Telafide ben de varım" toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, "Telafide ben de varım" toplantısına ...
Malatyalı güreşçi, Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Malatyalı güreşçi, Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi ...
Ata tohumları ve sebze fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ata tohumları ve sebze fidanları toprakla buluştu
Rektör Kızılay’dan başarılı sporculara hediye
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan başarılı sporculara hediye
Yaşıtları dijital dünyada kaybolan genç, okuduğu kitaplarla sahaf açtı
YEREL HABERLER Yaşıtları dijital dünyada kaybolan genç, okuduğu ...
Merdivenden düşen şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Merdivenden düşen şahıs kurtarılamadı
Kavga ihbarına giden ekipler, başından vurulmuş ceset buldu
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden ekipler, başından vurulmuş ceset ...