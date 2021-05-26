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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge’deki depremzedelerin sorunları çözüldü

İHA

Pütürge’deki depremzedelerin sorunları çözüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremzedelerin sorunları hakkında görüşen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “2000 yılından önce bir deprem olduğunda siyasetçiler sokağa çıkamıyordu ama bugün biz göğsümüzü gere gere sokağa çıkıyor ve sorunları çözüyoruz” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile beraber 24 Ocak 2020 depremi sonrası Pütürge’de yapılan deprem konutlarını inceledi. Konut inşaatının ilçede hızlı bir şekilde devam ettiğini ve birçok konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Milletvekili Tüfenkci, devletin depremzedeler için bütün imkanları seferber ettiğinin altını çizdi. Tüfenkci, "24 Ocak’ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen bu gölgeye geldi. Verilen talimatlar gereği Bakanlarımız da sürekli buradaydı. Binalarımızın hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. İlk teslim ettiğimiz konutlarımız Pütürge’deydi, 200’den fazla konutu hak sahiplerine teslim ettik. Köy tipi konutlar noktasında 105 hane, 105 ahır, 2 oyun grubu ve çok harika bir camii Pütürge’ye inşa ediliyor. Sadece bu bölgede değil Pütürge’nin çeşitli noktalarında yapıların hızla ilerlediğini görüyoruz. Kırsal mahallelerimizde özellikle kendi yerlerine konut yapmak isteyen vatandaşlarımızın bazı sıkıntılar yaşadığını tespit ettik. Bunun çözümü noktasında da muhtarlarımızla güzel bir toplantı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuyu görüştük. O Gerekli iradeyi ortaya koydu. İnşallah bu sorunları da çözerek ilerleyeceğiz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Birileri laf üretiyor ama AK Parti icraat yapıyor. Baktığımız zaman 2000’li yıllardan önce yaşanan depremlerde kamu görevlilerinin sokağa çıkamadığını görüyorduk. Ama bugün Allah’a hamd olsun göğsümüzü gere gere hem kamu görevlileri hem de siyasetçiler olarak bizler sokağa çıkıp insanların sorunlarını çözebiliyoruz Cumhurbaşkanımızın iradesiyle” şeklinde konuştu.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, ilçenin baştan aşağı yenilendiğini dile getirerek, “Pütürge’miz diğer ilçelerde olduğu gibi çok güzel hizmetlere kavuşuyor. TOKİ üzerine düşeni yapıyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz üzerine düşeni yapıyor. AFAD üzerine düşeni yapıyor. Yerelde de belediyemiz onlarla iş birliği içerisinde. Hemşerilerimizin bir önce modern, refah seviyesi yüksek, gelişmiş standartlarda yaşaması için elimizde geleni yapma gayretindeyiz” dedi.
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de, “Pütürge merkez, Döngel bağları bölgemiz, Taşbaşı Mahallesinde 105 konut 105 ahır projesi olarak hak sahiplerine yapılan konutlarımız çok hızlı bir şekilde yükseliyor, inşallah 1 aya kadar tamamlanacak. Bunun için öncellikle Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza hemşerilerim adına teşekkür ediyorum, Bakanımız Bülent Tüfenkci ve diğer milletvekillerimize de ayriyeten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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