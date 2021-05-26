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Başkan Gürkan, çöp döküm sahasında inceleme yaptı Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor”

İHA

Başkan Gürkan, çöp döküm sahasında inceleme yaptı Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor”

Malatya'daki çöp döküm sahasında inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor” dedi.
Beraberinde, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı çöp döküm sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, incelemelerde bulundu.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Meltem İnanç tarafından çöp döküm sahasında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan ve katılımcılara detaylı bir şekilde bilgiler aktarıldı.

“300 dönümlük alan çöp döküm alanı olarak kullanılmakta”
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, çöp döküm alanıyla ilgili bilgiler aktardı. Atalan, Malatya genelinde toplanan atıkların enerjiye dönüştürüldüğünü belirterek, “420 dönüm alanımızda 120 dönümlük alan hafriyat alanı olarak tahsis edilmiştir. 300 dönümlük alan ise çöp sahası olarak tahsis edilmiştir. Malatya genelinde toplanılan çöpler alanımızda ayrıştırılıp enerji üretim tesisinde elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıştırılan çöplerimiz daha sonrasında düzenli toplama sahasına taşınmaktadır. Malatya için büyük bir kazanım olduğu inancındayım” dedi.

“Verimli bir sunum oldu”
Çöp döküm sahasındaki çalışmaların enerji üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çöp döküm sahamızda ekiplerimiz tarafından çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmekte. Görevli arkadaşlarımızın yaptığı sunumlar sonrasında Atık Tesisimizin rantabl ve optimum kullanılması, üretilen enerji miktarının yeşil enerji olması noktasında ayrıştırmayla ilgili bilgiler bizlere aktarıldı. Özellikle alana getirilen katı atıkların, tıbbi atıkların ayrıştığı yerler ve diğer evsel atıkların ayrıştığı yerlerle ilgili gerek kantar tartımı, sonrasında dağıtımı noktasında enerji üretimine geçişi ve arta kalan malzemelerin Kapıkaya mevkii Şişman Bölgesinde bulunan atık depoya gitmesi ve orada da metan gazıyla ayrıca enerji üretilmesi noktasında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde görme imkanı bulduk.
Zaman zaman yakıtların, evsel atıkların, tıbbi atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili şikâyetler geliyordu. Gelen şikâyetlerin giderilmesi noktasında ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde gördüğümüz kadarıyla şikâyetler minimum düzeye inmiş. İnşallah geri kalan şikâyetleri de en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. İlçelerdeki atık istasyonlarının yapılıp alana gelen evsel atıkların artırılmasıyla enerji üretiminin artırılması aynı zamanda metan gazıyla elektrik üretilen Şişman bölgesinde ki depolarımıza da gerekli atığın gitmesini sağlayarak metan gazının oluşturulması ve oradan da enerjinin maksimum seviyede üretilmesi noktasında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tesisimizin çevreye duyarlı olduğunu bizzat yerinde gördük ve inceledik. Tesisimizde yapılan çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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