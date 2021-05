Başkan Çınar, başarılı öğrenciye hediye verdi Çınar: “Feridun Balaban ile gurur duyuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban ve ailesiyle ile bir araya gelerek, Malatyalıları sevince boğan başarısından dolayı tebrik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’ında yer aldığı ziyarette, genç yaşta büyük bir başarının altına imza atan Feridun Balaban’ın Malatyalıların gururu olduğunu söyledi.

Gençlere her zaman inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban’ı öncelikle tebrik ediyorum.2020 yılında TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında ‘Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi’ projesi ile Türkiye Birincisi olarak göğsümüzü kabartan Feridun Balaban evladımız, Amerika’da ki Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda gerçekleşen yarışmada elde ettiği birincilik ödülüyle de tüm Malatyalıları sevince boğmuştur. Genç yaşında geleceğe yönelik önemli bir projenin altına imza atıp, hak ettiği ödüle kavuşan Feridun Balaban, hepimizin gururu olmuştur, kendisini kutluyorum. Ayrıca Feridun Balaban’ın bu başarıya kavuşmasında desteklerini esirgemeyen başta anne ve babası olmak üzere okul müdürümüzü ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Bizler her zaman gençlerimize inanıyoruz ve onların her türlü alanda başarılı olmaları için de elimizden geleni yapıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’tan inşallah çok sayıda Feridun Balaban gibi genç yetenekler çıkacaktır. Feridun kardeşimiz, bu tür başarılar elde etmek için hayal kuran, proje üreten ve çalışan gençlerimize de bir yol açmıştır. Gençlerimiz yeter ki kendilerine inansınlar ve güvensinler, başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Feridun kardeşimizin kazandığı bu başarı, bunun bir açık göstergesidir. Gelecekte çok sayıda gencimizin ulusal ve uluslar arası alanda çok daha başarılar elde edeceklerine inanıyorum, çünkü kentimizde bu anlamda ciddi bir potansiyel vardır, bizlerde bu potansiyeli daha fazla hareketlendirmek ve ön plana çıkarmak adına her türlü desteği veriyoruz. Hepimizin gururu Feridun Balaban’a bundan sonra ki eğitim hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çınar konuşmasından sonra Feridun Balaban’a tablet hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.