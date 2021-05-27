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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’den Hindistan’a 1 milyon 100 bin dolarlık tıbbi yardım

İHA

Türkiye’den Hindistan’a 1 milyon 100 bin dolarlık tıbbi yardım

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Hindistan’a 1 milyon 100 bin Dolarlık, 2 A 400 kargo uçağı tıbbi yardımın gönderildiğini söyledi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geldi. Genel Başkan Kınık, Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vagon Fabrikası olarak bilinen alanda faaliyeti planlanan Kızılay Sistem Yapı Fabrikasında yerleşkeyi gezerek incelemelerde bulundu. Genel Başkan Kınık, incelemelerin adından Kızılay‘ın faaliyetleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kızılay Sistem Yapı Fabrikası’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak
Genel Başkan Kınık, üretime başlayan Kızılay Sistem Yapı Fabrikası’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını belirterek “Kızılay’ımızın inşa etmekte olduğu Malatya üretim üssünü ziyaret ediyoruz. Burası gerek bölgemize, gerekse dünyaya nitelikli ürünler sağlayacak olan özellikle de afetlerdeki barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan ama sadece afetlerde değil özellikle kentsel dönüşüm, kırsal dönüşüm noktasında uygun şartlarda insanlarımıza hızlı bir şekilde barınabilecekleri, fiziksel imkanları oluşturabilecekleri bir fabrika olacak. Aynı zamanda pandemi hastaneler, seyyar hastaneler, konteynerler, özellikle yurt dışında ihtiyaç duyulan hızlı kurulabilen modüler hastaneler gibi pek çok endüstriyel tesis, sosyal donatı ve insani yaşam alanlarının üretilmesi noktasında yenilikçi bir tesis olacak. Kızılay Sistem Yapı şirketimizin şuanda üretime başlamış olan fabrikası. Pilot üretime başlamış olan fabrikası. Buranın nihai açılışını inşallah sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecekler. Ajandasına aldılar. Dolayısıyla şuanda eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Bu anlamda da eksikliklerimizin tamamlanması noktasında bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta büyükşehir belediyemiz ve başkanı olmak üzere Battalgazi ve Yeşilyurt belediyemiz, Valiliğimiz, organize sanayi bölgemiz imeceyle bu eseri ülkemize ve dünyamıza kazandırmış olduk. Burası Boğaziçi ve İnönü üniversitesiyle şuanda patent noktasında pek çok ürünü ortaya koymuş bir ARGE iş birliği gerçekleştiriyor. Kızılay’ımızın sistem yapı şirketi. Bu tesis aynı zamanda Kızılay’ımızın geleneksel afet çadır üretim anlamındaki kapasitesini de barındıracak üretim üssü yakın zamanda. Çadırlarımızın da konteyner hafif çelik modülerle birlikte üretildiği ve bu iki hibrit modülün yeni çözümler oluşturduğu yeni bir kapasite olacak. Ben vatana millete, dünyaya, insanlığa bu anlamda hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Filistin için Yaklaşık 100 milyon liralık acil eylem planımız yürürlükte”
İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulüm esnasında çok sayıda ambulansın tahrip olduğunu ve 100 milyon TL’lik eylem planının yürürlükte olduğunu belirten Genel Başkan Kınık, “İkincisi Mayıs ayının ilk haftasında Filistin’de başlayan çatışmalar, saldırılar. Batı Şeria ve Kudüs’te başlayan sonra Gazze’ye yayılan saldırılar akabinde bütün insanlık olarak ayağa kalktık. Kızılay olarak da gerek Kudüs gerekse de Gazze daimi delegasyonlarımız aracılığıyla acil sağlık hizmetleri acil insani destek hizmetleri ve acil alt yapı destekleri noktasında çalışmalara başladık. Yaklaşık 100 milyon liralık acil eylem planımız yürürlükte Filistin için. Bu çerçevede yıkılan evlerin yapılması, yok olan eşyaların vatandaşlara tekrar kavuşturulması, anne ve babasını yitirmiş yetimlerin korumaya alınması ve yetimhanelerin kapasitesinin arttırılması, vurulmuş içme suyu tesislerinin tekrar ihya ve inşa edilmesi, kanalizasyon sistemlerinin desteklenmesi, tarımsal alanların harap olmuş geçim noktalarının ayağa kaldırılmasıyla ilgili bir seri çalışmalar yürütülecek. Çok sayıda ambulans vuruldu, 2 bin civarında yaralı vardı ve bunların nakilleri noktasında ambulans ihtiyaçları oldu. Yollar vurulduğu için ambulansların çoğu harap oldu. Ambulansların tekrar kazandırılması gerekiyor. Bu çerçevede Malatya’mızda çok büyük duyarlılık göstererek Büyükşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Battalgazi, Yeşilyurt belediyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz bu 3 belediye başkanımız maaşlarını ambulans alınmak üzere bağışlıyorlar. Bu 3 belediyemizin bütün meclis üyeleri huzur haklarını Filistin’deki kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçları olan ambulansların alınması için bağışladılar Kızılay’a. Ben bu anlamlı davranışlarından dolayı kıymetli başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Malatya halkımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yardım kampanyamız devam etmekte, Filistin yalnız değildir” dedi.

Covid19 salgını yüzünden zor günler geçiren Hindistan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon 100 bin Dolarlık 2 A 400 kargo uçağı tıbbi yardımın gönderildiğini belirten Genel Başkan Kınık, “ Özellikle Covid19 pandemisi nedeniyle dünyada çok ciddi dramlar yaşanıyor. Bu dramları çok büyük ülkeler ve ekonomilerde yaşıyor. Özellikle nüfusu büyük olan Hindistan, vakaların aniden artması nedeniyle ciddi bir acı yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bundan önce 100’ü aşkın ülkeye yapmış olduğumuz yardımların yeni durağı olarak Hindistan’a yardım organizasyonuna başladık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri bakanlığımızın işbirliğiyle Kızılay'ımızın organizatörlüğüyle, Hindistan Kızılhaç’ının ve Türk Kızılay’ının işbirliğiyle 2 A 400 kargo uçağı, yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık bir tıbbi ekipmanı Yeni Delhi’ye ulaştırdı” şeklinde konuştu.
Basın açıklamasının ardından plaket taktimi gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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