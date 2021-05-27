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Kınık: Hindistan'a 1 milyon 100 bin dolarlık, tıbbi yardımın gönderildi

DHA

Kınık: Hindistan'a 1 milyon 100 bin dolarlık, tıbbi yardımın gönderildi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hindistan'a 1 milyon 100 bin dolarlık tıbbi yardımın gönderildiğini söyledi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'da yapımı devam eden Barınma Sistemleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Geçen yıl temeli atılan ve bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenen 1500 kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrikada Türk Kızılay, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, ihtiyaç fazlası üretimini de ihraç yoluyla satarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.
'FİZİKSEL İMKÂNLARI OLUŞTURABİLECEKLERİ BİR FABRİKA OLACAK'
Kınık, Kızılay'ın inşa etmekte olduğu Malatya üretim üssünü ziyaret ederek, "Burası gerek bölgemize, gerekse dünyaya nitelikli ürünler sağlayacak olan özellikle de afetlerdeki barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan ama sadece afetlerde değil özellikle kentsel dönüşüm, kırsal dönüşüm noktasında uygun şartlarda insanlarımıza hızlı bir şekilde barınabilecekleri, fiziksel imkanları oluşturabilecekleri bir fabrika olacak. Aynı zamanda pandemi hastaneler, seyyar hastaneler, konteynerler, özellikle yurt dışında ihtiyaç duyulan hızlı kurulabilen modüler hastaneler gibi pek çok endüstriyel tesis, sosyal donatı ve insani yaşam alanlarının üretilmesi noktasında yeniklikçi bir tesis olacak" dedi.
'FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR'
Mayıs ayının ilk haftasında Filistin'e yönelik saldırıların ardından Türk Kızılay olarak destek sağladıklarını anlatan Kınık, "Bu çerçevede yıkılan evlerin yapılması, yok olan eşyaların vatandaşlara tekrar kavuşturulması, anne ve babasını yitirmiş yetimlerin korumaya alınması gibi çalışmalar yapacağız. Bu süreçte Filistin'de çok sayıda ambulans vuruldu, 2 bin civarında yaralı vardı ve bunların nakilleri noktasında ambulans ihtiyaçları oldu. Malatya'daki belediyeler Filistin için bizlere 3 ambulans bağışında bulundu. Yardım kampanyamız devam ediyor ve Filistin yalnız değildir" diye konuştu.
'1 MİLYON 100 BİN DOLARLIK TIBBİ EKİPMAN, YENİ DELHİ'YE ULAŞTIRDI'
Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada çok ciddi dramlar yaşandığını kaydeden Kınık, Hindistan'a da yardımlar yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Hindistan, vakaların aniden artması nedeniyle ciddi bir acı yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bundan önce 100'ü aşkın ülkeye yapmış olduğumuz yardımların yeni durağı olarak Hindistan'a yardım organizasyonuna başladık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri bakanlığımızın işbirliğiyle Kızılay organizatörlüğüyle yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık bir tıbbi ekipmanı Yeni Delhi'ye ulaştırdık."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-27 13:03:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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