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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman işletme şeflerine teorik ve uygulamalı eğitim

İHA

Orman işletme şeflerine teorik ve uygulamalı eğitim

Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli Orman İşletme Şeflerine Saha çalışmalarında Aşılama, Canlandırma Kesimi, Budama şekilleri uygulamalı olarak yapıldı.
Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen ve 3 gün devam eden eğitim ilk gün teorik, son 2 gün ise arazide uygulamalı eğitimle sona erdi. Yapılan eğitim faaliyetlerini değerlendiren Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, "İşletme Şefi arkadaşlarla işletme müdürlüğümüze ait çeşitli sahalarda 7 farklı deneme alanında yapılacak silvikültürel işlemlerle ilgili çalışmalar yaptık. Çalışmada kurumumuzda görev yapan eğitimcilerimiz programa katılan arkadaşlarımıza uygulamalı olarak eğitim verdiler. Bu eğitimlerimiz ilimizin değişik bölgelerindeki çalışma alanında gerçekleşti. Bu çalışmalarda gerek teorik bilgiler aktarılırken uygulamalı olarak da verildi. Dolayısıyla 2 gün boyunca arazide verilen eğitimleri neticesinde arkadaşlarımız elde edeceği bilgileri şefliklerine gittiğinizde çok rahatlıkla uygulama imkanı bulacaktır diye düşünüyoruz. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak 3 günlük eğitim seminerinde misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir yandan orman varlığının bakımını yapıyoruz. Bir yandan yeni sahaları oluştururken diğer yandan da üretim çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.
Yapılan bu çalışmaların bölge sakinlerine iş imkanı sağladığını da ifade eden Kalaylı,” Ormanlık alanlarda yaşayan insanlarımız bu çalışmalara iş gücü katkısı sağlayarak aile ekonomilerine katkı sunmaları açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 2 gün süre ile Yeşilyurt Seyituşağı Mahallesi Rehabilitasyon (Alıç Aşılama) , Yeşilyurt Kozluk Mahallesi Rehabilitasyon (Canlandırma Kesimi), Doğanşehir Hudut Mahallesi Koruya Tahvil Deneme Alanı, ve Badem Budama yapıldı. Programın son gününde ise Pütürge Taşmış Mahallesi Rehabilitasyon (Menengiç Aşılama) Tepehan Mahallesi Sıklık Bakımı ve İlk Aralama Sahalarında çalışmalar yapılacak. Eğitime katılan arkadaşlarımız yapılan çalışmalara aynı zamanda katılarak teorik eğitim de almış olacaklar” diye konuştu.

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