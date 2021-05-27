Pütürge Belediyesi kendi parke taşını üretiyor

Malatya’nın Pütürge İlçe Belediyesi kendi parke taşını üretiyor. Körme Mahallesi’nde cami avlusu, taziye evi çevresi ve sokaklar olmak üzere 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı.

Pütürge Belediyesi, kendi şirketi olan Püraş bünyesinde kurduğu kilit parke taşı ve üretim tesisinde kendi taşını üretmenin verdiği avantaj ile kırsal mahalleleri modern bir görünüme kavuşturuyor.

Pütürge Belediyesi, program dahilinde bu yıl 30 mahallede kilit parke taşı döşeme çalışması yapacak. İlk olarak Körme Mahallesi’nde belediye ekiplerince yapımına başlanan 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, tamamlanan çalışmaları incelemek üzere gittiği Körme Mahallesi’nde mahalle sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı. Başkan Sülük, Belediye Meclis üyeleri, Körme Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri ile birlikte tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Körme Mahallesi’nde cami avlusu, taziye evi çevresi ve sokaklar olmak üzere 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı.

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