Dünya birincisi olan öğrenciye okulundan ödül

Amerika Birleşik Devleti’nde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda SPIE özel ödül kategorisinde birinci olan Feridun Balaban, öğrenim gördüğü Türk Eğitim Derneği (TED) Malatya Koleji tarafından da ödüllendirildi.

TED Malatya Koleji Erman Ilıcak Konferans salonunda düzenlenen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin, Bilim ve Sanat Merkezi Proje Danışmanı Savaş Güler, okul müdürü Mustafa Kemal Taner ve öğretmenler katıldı.

Düzenlene yarışmada hazırladığı projeyle Türkiye’ye birinciliği getiren lise son sınıf öğrencisi Feridun Balaban, Türk Eğitim Derneği’nin sağladığı tam eğitim bursu alarak okuduğunu belirterek, “bir öğrenci için burs imkânından faydalanarak okumak büyük bir şans. Ben de ileride Türk Eğitim Derneği’nin bursuna fayda sağlayacağım.” dedi.

Aldığı ödülden ziyade, projesinin başkaları tarafından kabul görmesinin kendisini daha çok mutlu ettiğini söyleyen Balaban, hazırladığı projesini de hakkında da bilgi vererek, “Günümüzün problemleri arasında yer alan iklim değişikliği ile ilgiliydi benim birinciliği kazandığım proje. İklim değişikliğinin en büyük sebebi sera gazları, sera gazlarının sebebi ise enerji sektörü ve biz kullandığımız tüm enerjiyi petrolden faydalanarak alıyoruz. Oysaki güneş bir yıl boyunca tüm dünyanın faydalanabileceği enerjiyi veriyor. Bende güneş panellerinin enerjisini arttırmak için hazırlamıştım projemi.” ifadelerini kullandı.

Feridun Balaban’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. ABD’de kazandığı birincilikle adından söz ettiren öğrenci Balaban TED Malatya Koleji’nin yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından da ödüllendirilerek tebrik edildi.

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