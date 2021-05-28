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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'deki 32 parkta yenileme çalışması başladı

İHA

Battalgazi'deki 32 parkta yenileme çalışması başladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı TOKİ bölgesinde bulunan toplam 32 parkta bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Çöşnük, Fırat, Yamaç Mahalleleri ile merkez Beydağı Mahallesindeki onarım ve bakım çalışması TOKİ site yönetime ait toplam 32 parkta, maliyeti 3 milyon TL olan yenileme çalışmasının talimatını verdi. Talimat üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha iyi ve sağlıklı ortamlarda oyunlar oynamalarını sağlamak amacıyla, çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak Fırat ve Merkez Beydağı mahallelerindeki parklar baştan aşağı yenilenirken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler alan Başkan Güder’e, site sakinleri teşekkürlerini iletti.

“Başkanımız her daim halkının yanında”
Her daim halkın yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, “Bölgemizde bulunan 32 parkımızda sağlıklaştırma yapılıyor. Konuyu başkanımıza ilettiğimiz zaman başkanımız hiç tereddüt etmeden taşın altına elini koyarak, ‘Halka hizmet hakka hizmet’ dedi. Yüksek maliyeti olmasına rağmen başkanımız verdiği sözü yerine getiriyor. Allah kendisinden razı olsun. Çocuklarımız güzel parklarda koşup oynayacaklar. Rabbim işini rast getirsin” difadelerini kullandı.
Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner ise “TOKİ 34 ve 5. Etaplarda bulunan çocuk oyun alanlarımızın yenilenmesi ve sağlıklaştırılması gerekiyordu. Daha önce yüklenici firma tarafından yapılmıştı. Bizde buradaki çocuk parklarımızın yeniden güzel bir şekilde sağlıklaştırılması adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e bir talepte bulunmuştuk. Sağ olsun başkanımız bizim talebimizi geri çevirmedi. Her zaman olduğu gibi yine halkın yanında oldu. Biz başkanımızın hizmetlerini biliyor ve takdir ediyoruz. Şahsım ve mahallem adına başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sorun çözücü bir belediye başkanımız var”
Battalgazi’nin sorun çözücü bir belediye başkanı olduğunu belirten TOKİ site yönetimi müdürü Remzi Ayverdi de şunları söyledi:
“Bölgemizde bulunan parklarımızın zeminleri kumdu. Çocuklar ciddi sorun ve sıkıntılar yaşıyordu. Hem bizim hem de vatandaşların isteği doğrultusunda muhtarımıza ve belediye başkanımıza durumu ilettik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İsteğimize duyarsız kalmadı ve bu hizmeti de gerçekleşti. Burada oturan vatandaşlar ve yönetimin adına Başkanımıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Battalgazi’nin sorun çözücü bir başkanı var.”

“Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur”
Yöneticilerin hizmetkar olmak zorunda olduğunun altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. Yöneticiler her daim hizmetkar olmak zorundadır. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bunu başaran bir başkandır. Vatandaşların sıkıntı yaşadığı bir konuyu başkanımız anında çözüme kavuşturdu. Bu anlamda teşkilat ve vatandaşlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Çocukların ve ailelerin daha güzel zaman geçireceği çalışmaların startı verilmiş. 32 parkta sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. Bunun ciddi bir maliyeti de var. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek boynumuzun borcudur”
Park sağlıklaştırma çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizde hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik. Hizmet alanımızda bulunan ya da bulunmayan bir yerde bir sorun, eksiklik veya talep varsa, onu gidermek bizim boynumuzun borcudur. TOKİ bölgemizdeki muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın bizden bir talebi vardı. Özellikle TOKİ bölgesinde bulunan geleceğimizin teminatı yavrularımızın istifade edeceği parklarda, yenileme ve onarım çalışması yapılması gerekiyormuş. Onarımı TOKİ site yönetimine ait bu çalışmayı yapacağımızı ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğimizi belirtmiştik. Çalışmalarımızın startını verdik. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmaların bize maliyeti 3 milyondan fazla. Battalgazi Belediyesi olarak bizler bu konuyu üstlendik. Biz hizmet için varız. Bir yerde bir eksiklik ihtiyaç varsa o ihtiyacı gidermekle mükellefiz, görevliyiz. İnşallah kısa süre içerisinde TOKİ’de ki vatandaşlarımızın taleplerini büyük oranda karşılaşmış olacağız. Özellikle vatandaşlarımız bu bölgede zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için ticaret hanelere ihtiyaçları olduğunu da bizlere iletmişlerdi. Battalgazi Belediyesi olarak bu ihtiyacı da inşallah alanların bize devredilmesiyle gidereceğiz. Bu bölgelere merkezler kuracağız. Yine bu bölgeye kütüphane yapımımız devam ediyor. Onu da en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Battalgazi’de bölgeler arası gelişmişlik farkındalığını ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

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