Malatya kent meydanı için protokol imza töreni düzenlendi Büyükşehir meydan karşılığında milli eğitime okul alanı bağışladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucunda Malatya’ya kazandırılacak olan yeni meydan karşılığında Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli okul için imzalar atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İş adamı Rıdvan Mertöz ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Ngay ve Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.

“Malatya ile gurbet arasında sıkı bir köprü kuracağız”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen bir alan üzerine okulun yapılacağını belirten Başkan Gürkan tören sırasında yaptığı konuşmada, “Şehrül Emin olarak Darül Rifat Malatya’nın seçkin insanlarına seslenmek istiyorum. Video Konferans sistemi ile düzenlediğimiz toplantıda Sayın Rıdvan Mertöz’le yapmış olduğumuz konuşma sırasında Malatya’nın tören meydanının olmadığını ve Milli Eğitim Bakanlığımız ve Valiliğimizle birlikte bir çalışma yürüttüğümüzü ifade ettim. Meydan karşılığında Milli Eğitim Müdürlüğümüze okul yapacağımızı belirttim. İş adamımız yapılacak olan okulun masraflarını karşılayabileceğini ifade etti. Bugün tören alanı ile okul alanının protokolünü imzalamak için bir araya geldik.

Malatya huzurun adıdır, Malatya seçkin insanların şehridir, Malatya sevginin temayüz ettiği tarih, medeniyet ve kültürün buluştuğu gerçekten huzurun bütün ihtişamıyla temaşa ettiği bir şehirdir. Malatyalı hemşehrilerimin Malatya’ya yatırım yapmalarını temenni ettiğimi belirtmek istiyorum. Malatyalı iş adamlarımızı Malatya’ya davet ederek Malatya’daki gelişmeleri, Malatya’daki değerleri onlara tanıtarak Malatya ile gurbet arasında sıkı bir köprüyü kurmak istiyoruz. Malatya’da şu anda yapılan yatırımlara baktığımız zaman Türkiye’de dikkat çeken, Türkiye’ye rol model olan güzel hizmetler yapılıyor. Malatya’da örnek bir Belediyecilik anlayışı sergilenmektedir. Başta Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimiz, Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüze ve hayırsever iş adamımız Rıdvan Mertöz’e şükranlarımı sunuyorum.

Malatya’da yapılan törenler sırasında 8 yol birden kapanıyordu. Bu durum hem trafiği olumsuz yönde etkilerken hem de günümüz dünyasında bir tören meydanının olmaması

hiç de hoş değildi. Milli Eğitim ile yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ek binalarının bulunduğu alan altı otopark üst kısmı ise güzel bir meydan düzenlemesiyle trafikte yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağı törenlerin rahat bir şekilde yapılacağı bir alan inşa edeceğiz. Bu alana başlanılmasıyla birlikte aynı anda da okul inşasına başlanacak. Hayırsever İş Adamımız ile yapılacak protokol çerçevesinde MESTON Şirketimiz Okulu en kısa süre zarfında yaparak 20212022 Eğitim Öğretim Yılına kavuşturulması noktasında ilgili arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışarak en kısa sürede 24 derslik olacak okulumuzu Malatya’mıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Öğrencilerimize armağan edeceğiz. Bu sevinci ve bu coşkuyu bize yaşatan başta Hayırsever İş Adamımız Rıdvan Mertöz’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu tür örneklerin artmasını temenni ediyorum” dedi.

“Şehrimize güzel hizmetler yakışır”

İş Adamı Rıdvan Mertöz ise kendi şehrine okul yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Yaptıracağımız okulda, Malatya’yı seven, ülkesini seven faydalı bireylerin yetişmesi için gayret gösterecek olan Milli Eğitim Camiasına şimdiden teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar eğitime katkılarımız devam edecek. Eğitim gönüllüsü bir insan olarak inşallah güzel bir eser oluşacak. Yapılacak olan bu modern okulda ülkesine faydalı bireyler yetişecek diye düşünüyorum. Şehrimize güzel hizmetler yakışır. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehrin gelişmesine katkı sunacak”

Böyle güzel bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Yapılacak olan okul herhangi bir okul değil aynı zamanda şehrimizin gelişmesine de katkı sağlayacak. Şehrin gelişimine ve bir meydana kavuşmasına katkı sunacak bir okul yapımı için atılacak olan imzalara şahitlik etmek bizleri de mutlu ediyor. Malatya için güzel ve vizyon projelerden olan Yeşil Kuşak Projesini de bir anlamda tamamlayan o bölgenin gelişmesine ve dönüşmesine sebep olacak. Büyükşehir Belediyemiz o bölgeye bir vizyon kazandırmış olacak. Sevindirici bir diğer yönü ise hayırsever iş adamımız Rıdvan Mertöz’ün bir eğitim gönüllüsü olarak kendi memleketinde vücut bulacak bir okulun yapımını üstlendiği için kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Bu işe ön ayak olan, sahiplenen ve gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’nın bir meydana ihtiyacı vardı”

Malatya adına güzel bir işbirliğinin neticesini aldıklarını belirten Vali Aydın Baruş ise da, “Merkezi idare kurumları ile Yerel idarelerin birlikte çalışması sonucunda ne tür işlerin başarılabileceği ve bir şehir için hayırlı işlerin neticeye ulaştığını burada görmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla zaman zaman şehrimizin cadde ve sokaklarını geziyoruz. Malatya’nın gerçekten çelenk sunma programlarında bir tören alanına ihtiyacı olduğu kanısına vardık. Bu alanda yaptığımız istişareler sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait olan ek hizmet binalarının bulunduğu alanın uygun olacağı kanısına vardık. Bu alanın altının otopark olarak düzenlenmesiyle birlikte otopark ihtiyacının da giderileceği kanısına vardık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız bu alanın meydan olarak düzenlenmesi karşılığında Belediye olarak bir okul yapabileceklerini ifade etmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız okul alanını kendisi satın alma yoluyla arsa temininde bulundu. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız okul yapımı için İlyas Mahallesinde de Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir arsa temin etti. Bu arsaların temini karşılığında bu alan takası gerçekleştirilecek. Bu ilin Valisi olarak bir insanın yetişmiş olduğu, çocukluğunu geçirdiği ekmeğini yediği ili unutmaması çok güzel ahlaki bir erdem buda beni çok mutlu etmektedir. Malatyalı iş adamlarının bu manada yaptıkları Türkiye’de örnek gösterilecek bir katkı. Eğitime yapılan katkı kutsal bir katkı. Bu işbirliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından protokola imzalar atıldı.

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