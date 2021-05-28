Malatya'da uyuşturucuya 17 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada; 137 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 1106 adet hap ve 6 kök kenevir ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-28 19:05:49



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