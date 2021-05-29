Depremzedeler için yapılan köy konutlarının inşaatı tamamlandı

Malatya’nın Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi’nde depremzedeler için yapılan köy konutları inşaatının tamamlandığı, alt yapı problemlerinin de gerilmesinin ardından mudilere teslim edileceği acıklandı.

Vali Aydın Baruş, Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi’nde yapılan deprem konut çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların konut mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmaları beraberinde, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve ilçe belediyesi görevlileri ile birlikte denetleyen Vali Baruş, Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan köy evleri inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemeleri çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

29 adet inşa edilen köy konutlarının tamamlanmak üzere olduğu ve 15 adet de ahır inşa edildiğini söyleyen yüklenici firma yetkilileri, alt yapı problemlerinin de MASKİ tarafından çözümlenmesinin akabinde teslime hazır hale getirileceğini dile getirdiler.

Vali Aydın Baruş da, çalışmaların aksamadan ivedilikle devam etmesini ve vatandaşların konutlarına en kısa kavuşmasının sağlanmasını söyledi.

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