Pandemi ile birlikte online alışveriş arttı

Ulusal bir internet elektronik satış şirketi Türkiye IT Direktörü Günseli Gökalp, elektronik ticaretin gelişimi ve online alışverişin son yıllarda artmasının sebeplerinden birinin de pandemi olduğunu söyledi.

Ulusal bir internet elektronik satış şirketi (N11) Türkiye IT Direktörü Günseli Gökalp’in anlatımı ile “Dijital Dönüşüm ve Eticaret Teknolojileri” söyleyişi programı gerçekleştirildi. Online yayımlanan e söyleşi, Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Olgun Sadık’ın açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Öğr. Üyesi Sadık, Gökalp’in eğitim ve iş hayatına dair bilgiler verdi. Programa konuşmacı olarak katılan Günseli Gökalp, iletişim ve işlemci teknolojilerinin hayata dair etkilerini, elektronik ticaretin gelişimi ve nesillerin değişimini anlattı. Gökalp, internetin gelişimiyle birlikte nesillerin değiştiğini belirtti.

Günseli Gökalp, elektronik ticaretin gelişimi ve online alışverişin son yıllarda artmasının sebeplerinden birinin de pandemi olduğunu söyledi. Şirketlerinin 2013 yılından beri hizmet verdiğini belirten Günseli Gökalp, şirketlerinin diğer platformları hakkında da bilgi verdi. Gökalp, amaçlarının insan hayatına olabildiğince her noktadan dokunmak ve sürdürebilir değeri oluşturmak olduğuna değindi.



“Bilgi deneyim ile tamamlanır”

Pozitif ayrımcılık ile ilgili teknolojinin cinsiyetsiz bir meslek olduğunu söyleyen Günseli Gökalp, şirketleri çalışanlarının yüzde 46 kadın, yüzde 54 erkek olduğunu dile getirdi. Bilginin deneyimle tamamlanacağını ve Mevlana’nın “Sen yola çık yol sana görünür” ifadesine yer veren Gökalp, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Katkılarından dolayı Günseli Gökalp adına İnönü Üniversitesi’nde 11 fidan dikildi.

