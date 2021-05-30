Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan Buğra Özdemir'in (13), sulama havuzunda cansız bedeni bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çevresinde oynayan ve bir süre sonra Buğra Özdemir'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Evin yakınlarında, derinliği 56 metreyi bulan sulama havuzunda yapılan yarım saatlik arama sonunda Buğra Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-30 00:08:09
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