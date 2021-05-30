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Malatyalılar, meyan kökü şerbeti ile serinliyor Hem serinletiyor hem de hastalıklara şifa oluyor

İHA

Malatyalılar, meyan kökü şerbeti ile serinliyor Hem serinletiyor hem de hastalıklara şifa oluyor

Malatya’da hava sıcaklıklarının etkisini hissettirmesiyle kent meydanında buzlu olarak satışına başlanan meyan kökü şerbeti, hastalıklara şifa olduğu düşüncesiyle serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla tüketiliyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde vatandaşların yaz aylarında vazgeçilmez lezzeti olan ve meyanın kök kısmından elde edilen şerbet satışına havaların ısınmasıyla başlandı. Hastalıklara şifa olduğu düşüncesiyle tüketilen meyan kökü şerbeti, sıcak havalarda buzla soğutularak satılıyor. Malatya’da kent meydanında geleneksel yöntemlerle satışı yapılan meyan kökü şerbeti, asitli içecek tüketmek istemeyen vatandaşlar tarafından da oldukça rağbet görüyor. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıla oranla satışı azalan meyan kökü şerbetinin bardağı ise bir buçuk TL’den satılıyor.

“Vatandaşlarımız yaz aylarında tercih ediyor”
Geleneksel yöntemlerle meyan kökü şerbeti satışı yapan Harun Sarıçiçek, çeşitli hastalıklara faydalı olduğu düşünülen şerbetin satışının yaz aylarında arttığını belirterek, “Meyan bitkidir, tamamen doğaldır. Katkı maddesi bulunmayan bir şeydir. Mideye, tansiyona, şekere, böbreğe ve çeşitli hastalıklara faydalı bir içecektir. Soğuk içecek olduğu için özellikle yaz aylarında rağbet görüyor. Daha çok vatandaşlarımız yaz aylarında tercih ediyor. Bunun çeşitli hastalıklara faydası vardır, ilaç niyetinde sürekli içmelerini tavsiye ediyoruz. Sıcakta rağbet daha çok. Pandemiden dolayı işlerimiz bayağı düştü, inşallah düzelir. Gerçekten yıllardan beri kültürümüzdür ve vazgeçilmez bir lezzettir. Geçen yıl 1 liraydı, bu yıl bir buçuk lira oldu” dedi.

“Tadından vazgeçemeyenler afiyetle tüketiyorlar”
30 yıldır meyan kökü satışı yapan Abdullah Bayram, pandemi sürecinde şerbete ilginin azaldığını belirterek, “Hastalık dolayısıyla insanlar fazla meyan kökü şerbeti içemiyor. Çok faydası var. Mide, böbrek, bağırsak, idrar, tansiyon, şeker, akciğer, karaciğer hastalıkları başta olmak üzere her derde deva. 45 yıl önce çok iyiydi, bu hastalık dolayısıyla millet çok tüketmiyor. Yine de tadından vazgeçemeyenler afiyetle tüketiyorlar. Ben, 30 yıldır bu işi yapıyorum, çok şükür ekmek paramız çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Soğutup, buzlandırıp veriyorlar”
Meyan kökü şerbeti tüketiminin sıcak havada güzel olduğunu belirten Gökhan Pelitoğlu, “Tadı güzel, alıştığımız için arada içiyoruz. Soğutup, buzlandırıp veriyorlar. Sıcak havada güzel oluyor, böbrek taşına falan güzel oluyor” şeklinde konuştu.
Meyan kökü şerbetinin tadının çok güzel olduğunu belirten Kemal Yıldırım isimli vatandaş ise, “Tadı çok güzel, arada denk geldim ve içtim. Bir tane içtim, yarım da içiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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