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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezmi Kartay Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı

İHA

Cezmi Kartay Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tamamlandığı Cezmi Kartay Caddesi’nde incelemelerde bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tamamlandığı Cezmi Kartay Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, Cezmi Kartay Caddesinin altyapısıyla üstyapısıyla sorunsuz bir hale getirildiğini belirtti. Cezmi Kartay Caddesi'nde yapılan inceleme gezisine Başkan Gürkan’ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri de katıldı.

“Cezmi Kartay caddesinin altyapısı yenilendi”
Cezmi Kartay Caddesinin altyapısının yenilendiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Caddemizin altyapısının eski olmasından dolayı sık sık arızalar meydana gelmekteydi. Cezmi Kartay Caddemizin altyapısını tamamen yeniledik, abone bağlantılarını yaparak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanmaktadır” dedi.

“Caddemiz sorunsuz ve konforlu hale geldi”
Şikayetlerin yoğun olduğu caddelerin başında Cezmi Kartay Caddesinin geldiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Cezmi Kartay Caddesinde hem kaldırım kenarlarındaki dubalardan dolayı sıkıntılar yaşanmaktaydı hem de altyapıdaki arızalardan dolayı sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu caddemiz daha önceden kilit taşı olarak yapıldığından altyapıdaki arızalarda sürekli bu kilit taşların yeniden döşenmesi gerekiyordu ve buda hem trafik açısından hem de yol konforu açısından sıkıntılar yaratıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak üst yapı çalışmalarına başlayarak çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız sonucunda bu caddemiz daha konforlu ve sorunsuz bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımız sonucunda su kaçaklarının da önüne geçildi”
Cezmi Kartay Caddesinin çok güzel bir hale geldiğini belirten Başkan Gürkan da yaptığı konuşmada, “Cezmi Kartay Caddemizde gelen şikayetlerin başında altyapısının çok eski olmasından dolayı sık sık arızaların meydana gelmesi ve altyapının eski asbest boru olması, bağlantı noktalarında su kayıplarının yaşanmasına neden oluyordu. Burada yaşanan sıkıntılar aynı zamanda yolumuzun standardını bozuyordu. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli su tüketimini sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle asbest boruların değiştirilmesi noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüze vermiş olduğumuz talimatlar neticesinde sağlıksız olan bu boruların değişimi yapıldı. Su kayıp ve kaçaklarının tamamen önüne geçildi. İlimizde içme suyu ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmamakta bunun en büyük nedeni almış olduğumuz önlemler ve tedbirler neticesinde kayıp ve kaçakların minimum seviyelerine çekilmesi. Saniyede yüzlerce metreküp suyun heder olmasının da bu şekilde önüne geçmiş olduk. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bu bölgedeki vatandaşlarımız hem daha kaliteli ve nitelikli su tüketimi sağlanmış oldu hem de yol akslarında herhangi bir bozulma meydana gelmemesi noktasında aynı anda birçok işi tamamlamış olduk. Cezmi Kartay Caddesinde ki çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Esnaflardan Başkan Gürkan’a teşekkür
Cezmi Kartay Caddesi esnaflarından Mutalip Bayyürek çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, “30 yıldır burada esnaflık yapmaktayım. 30 yıldır yapılması gerekeni Sayın Selahattin Başkanımız yaptı. Biz bunları bekliyorduk. Allah Başkanımızdan razı olsun eline, canına sağlık” dedi.

Esnaflar adına Başkan Gürkan’a teşekkür eden esnaf İrfan Güllü ise, “Caddemizde bir aydır yoğun bir çalışma sergilenmekte. Sayın Başkanımız çalışmaları sürekli denetleyerek biran önce tamamlanması için büyük bir gayret harcadı. Caddemizin altyapısı tamamen yenilendi. Eski asbest olan sağlıksız borular sağlıklı ve kaliteli borularla değiştirildi. Asfaltı yapılarak caddemiz çok güzel bir görünüme kavuştu. Cezmi Kartay Caddesi çalışmalar sonunda prestij kazandı” diye konuştu.

Malatya’da çok güzel çalışmaların yapıldığını belirten taksici esnafı İbrahim Halil İşler, “Sayın Başkanıma yapmış olduğu bu güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İşimiz gereği Malatya’nın her noktasını geziyoruz. Özellikle Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. O alanda sıkıntılar yaşıyorduk, kazalar meydana geliyordu. Yapılan çalışmalarla Malatya daha güzel bir görünüme kavuşmakta. Sayın Başkanıma bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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