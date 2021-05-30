Battalgazi'de 'Tekstilkent' kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde Battalgazi’de kurulması planlanan Tekstilkent projesi, ilçenin yeniden yükselen yıldızı olmasında önemli rol oynayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde Battalgazi’de kurulması planlanan Tekstilkent projesi sayesinde tekstilin yeni üssü Battalgazi olacak. Battalgazi’de tekstil altyapısının oluşturulmasında da önemli rol oynayacak olan proje, kadın ve gençlerin istihdama katılmasında da öncü rol üstlenecek. Tekstil sektöründe Türkiye'ye yönelen talebin büyük bir bölümünü bu proje ile Battalgazi karşılayacak. Hatunsuyu Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik alana kurulması planlanan ve ilçenin yeniden yükselen yıldızı olmasında önemli rol oynayacak olan Tekstilkent projesinin, yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlaması hedefleniyor.

Battalgazi ilçesinin güzel bir proje ile daha buluştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Osman Güder, "Tekstildeki arz ve talebin karşılanmasında ilçemiz söz sahibi oluyor. Birçok kişiye de istihdam sağlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



Projenin hayata geçirilmesi ile Malatya’da yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirten Güder, Tekstilkent'in Hatunsuyu Mahallesinde kurulacağını dile getirdi. Güder, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, TekstilKent'in Malatya ve Battalgazi’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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