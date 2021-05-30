Selahattin Gürkan, mutfak akademisinde incelemelerde bulundu Gürkan: “Gastronomi mutfağı noktasında UNESCO’ya ilk müracaatımızı yaptık”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kente özgü yemeklerin tanıtılacağı ve aşçıların yetiştirileceği Malatya Mutfak Akademisinde incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gastronomi Turizminin geliştirilmesi ve Malatya mutfağına özgü yemeklerin tanıtılacağı ve aşçıların yetiştirileceği Malatya Mutfak Akademisinde incelemelerde bulundu.



“Malatya mutfağına hakim aşçılar yetiştirilecek”

İstasyon Virajı Dede Korkut sosyal tesisleri yanında inşaatı devam eden Malatya Mutfak Akademisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Cumali Çekinkaya, “Malatya Mutfak Akademisinin inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Burada Malatya Mutfağına hakim aşçılar yetiştirilecek. Sayın Başkanımızın bu alanın tamamlanmasında büyük desteklerini gördük. Bu desteklerle de çalışmalar son aşamasına gelmiş durumda. Desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Malatya’mıza hayırlı olsun”

Büyükşehir Belediyesi BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı ise yaptığı konuşmada, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu Malatya Mutfak Akademisindeki çalışmalar büyük bir hızla devam etmekte. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Haziran ayı sonu itibariyle hizmete açmayı planlamaktayız. Sayın Başkanımız destekleriyle hızlı bir şekilde ilerleyen Malatya Mutfak Akademisi eğitime yönelik ve yöresel mutfağın ön plana çıktığı bir kurumsal kimlikle hizmet verecektir. Malatya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



“Malatya UNESCO tescilli vegan mutfağı olan bir şehir hüviyetine kavuşacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Gastronomi mutfağı noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz, Fırat Kalkınma Ajansı ve bütün paydaşlarımızla birlikte Gastronomi mutfağı noktasında UNESCO’ya ilk müracaatımız gerçekleştirildi. Uzun bir süreç bu süreç zarfında gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu altyapı çalışmalarından biri mutfak akademisinin oluşturulması ve orada aşçı personelinin yetiştirilmesi ve Malatya’ya özgü yemeklerin ne şekilde ve hangi standartlarda yapılacağı hangi aşamalardan geçileceğinin takip edileceği bir fiziki yapının olması gerekiyordu. Bu fiziki yapının çalışmalarına başladık ve Haziran ayı sonu itibariyle çalışmalar tamamlanacak, Temmuz ayı içerisinde de Mutfak Akademimiz devreye girerek özellikle UNESCO’ya Malatya Mutfağının girmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunların her biri kendine has birer basamaktır. Paydaşlarımızla birlikte bu işlerin sürdürülebilirlik noktasında aşamaları var. Bununla ilgili olarak gerek Belediyelerimizle, gerek Valimiz ve Kaymakamlarımızla, STK’larımızla bu süreci UNESCO nezdinde ne şekilde takip edeceğimiz hususunda gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmalarımız neticesinde 2023 yılında UNESCO asıl listesi için son aşamasına geleceğiz. Bundan sonraki süreçte inşallah Malatya UNESCO tescilli Vegan mutfağı olan bir şehir hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Bu çalışmalarımız uzun zamandan beri yapılmaktadır. Turizmin canlandırılması noktasında Kültürel ve Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, kültürel mirasımızın korunması gelecek nesillere aktarılması kültür envanterlerinin oluşturulması, kültür rotalarının hazırlanması ayrıca bir yandan da otelcilik hizmetlerinin standartlarının artırılması ve yatak sayısının artırılması gibi konularda da Büyükşehir Belediyemiz ve paydaşlarımızla bu çalışmaları da yürütmekteyiz. Bu çalışmaların Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu

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