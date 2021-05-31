Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı

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Malatya’da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan eski polis F.K.’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyhbayram Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şahsın, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği belirtildi.

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