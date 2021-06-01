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Tescilli dalbastı kirazında ürün kaybı Yaşanan ürün kaybı çiftçiyi düşündürüyor

İHA

Tescilli dalbastı kirazında ürün kaybı Yaşanan ürün kaybı çiftçiyi düşündürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bölge halkının geçim kaynağı olan dalbastı kirazında mevsimsel değişikliklerden dolayı yaşanan rekolte düşüklüğü çiftçileri düşündürüyor.
Malatya’da birçok ailenin geçim kaynağı olan tescilli Yeşilyurt dalbastı kirazında bu yıl korkulan oldu. İlkbaharda yaşanan ani hava değişiklikleri kiraz ağaçlarında sap kurusu hastalığına neden oldu. Hasada sayılı günler kala rekoltede yaşanan kayıp gün yüzüne çıktı. Dalbastı kirazında yaşanan yüzde 90 seviyesindeki ürün kaybı üreticiyi üzdü.
Ağaçlarda bulunan meyveyi tarım işçisi çalıştırarak hasat etmenin maliyeti kurtarmayacağını belirten Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, “Bilindiği gibi bu yıl mevsim normal bir şekilde seyretmedi. Gün ve gün havalar değişiklik göstererek mevsim normal standardında gitmediği için bu yıl çiçek vakti kirazlarımızda sap kurusu hastalığı oluştu. Hem soğuk hem sıcak eserek kirazlarımızda sap kurusuna vesile oldu. Bu soğukluktan ve rüzgar fırtınadan dolayı arılar uçmayınca dölleme zayıflığı oldu. Dölleme zayıflığından dolayı tüm meyvelerde sap kurusu hastalığı ortaya çıktı. Geçen yıl 56 ton meyve hasat etiğimiz bahçeden bu yıl en fazla 300 500 kilo kirazımız olur. Bu da işçilik ve emeğimizi kurutmayacağımızı için belki de çoğu başında kalacak. Bahçe sahibi olarak kendimiz çıkar derebilirsek veya tüketebilirsek bu şekilde değil işçi tutarak hasat etme imkanımız yoktur. Çünkü maliyeti kurtarmayacaktır. Bir insan en fazla günde 80 kilo derebiliyorsa şimdi en fazla 20 kilo derer ya da deremeyebilir. Bundan dolayı da maliyeti yüksek olacağından bize aşırı yük getirdiğinden dolayı bunu derme imkanımız yoktur. Ancak kendimiz üreticiler olarak derebiliriz. Bundan dolayı çiftçilerimize ivedilikle ekonomik destek sağlanması lazım. Olmayan kirazın fiyatı isterse 100 lira olsun, çiftçiye faydası olmayacak. Bu durumun tüketiciye zararı olacak, çiftçiye hiçbir faydası olmayacak. Şurada 100 kilo kirazı 50 liradan satsan ne olur, çok çok 5 bin lira eder. Geçen sene sırf buradan 4 ton kiraz oldu. Bu yıl 5 bin lira para kazansa ne fayda sağlar ki çiftçiye. Çiftçiler mağdur, yokları oynuyorlar” dedi.

“Geçen sene ben yurt dışına gönderdim, 1015 arasıydı”
Rekolte düşüklüğünden dolayı kirazın çok pahalı olduğunu belirten çiftçi Ufuk Topaloğlu ise “Yaklaşık 200300 kilo kirazımız var. Geçen sene burada 89 tona yakın kirazımız vardı. Devletimizden destek bekliyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Meyve olduğu zaman çiftçi de kazanır, çalışan işçi de kazanır. Hepsi zincirleme birbirine bağlantılı. Geçen sene ben yurt dışına gönderdim, 1015 arasıydı. Olmayan meyvenin fiyatı olmaz. Dün ben, arkadaşa 20 lira dedim. Benim ağrıma gitti ama meyve yoktur. Bunu alıp, yiyen zengin olmalı. Gariban 20 lira verip, kiraz yiyemez” diye konuştu.

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