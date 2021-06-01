Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele ediyor

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf üsteğmenin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-01 12:22:27



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