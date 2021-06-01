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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırat Turu Projesi ile turist sayı arttırılacak

İHA

Fırat Turu Projesi ile turist sayı arttırılacak

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) sorumluluğundaki bölge illerinde yeni yatırım ve tanıtımlar sonrası uygulanacak olan Fırat Turu Projesi ile yerli ve yabancı turist sayısı ile bölgenin turizmden elde edeceği geliri arttırılacak.
Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) sorumluluğundaki bölge illerinde, turizm, tanıtım ve markalaşma faaliyetleri kapsamında bölgeye yeni turizm destinasyonları kazandırılacak. Hazırlanacak projelerle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli gibi bölge illerine kazandırılacak yatırım ve tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayının arttırılmasına katkı sağlanacak ve bölgenin turizmden elde edeceği geliri arttırmak amacıyla Fırat Turu Projesi uygulanacak.

FKA’nın 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı, faaliyetleri ele alındı
FKA Malatya binasında gerçekleştirilen FKA 2021 Yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısına, dönem başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlık etti. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Malatya'da bir arada olduklarını belirterek, “Toplantımızın başında Yönetim Kurulumuzda beraber çalıştığımız Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve İl Genel Meclis Başkanı olarak göreve başlayan Selçuk Bozkurt'a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan Covid19 pandemisine temas eden Yırık, “Pandemiye yönelik devletimizin aldığı önlemler ve aşılanmaların artması olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi. Hastalığın etkisinin azalmasında aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Aşılanma oranlan bakımından dünyadaki önemli ülkeler arasında yer alıyoruz. İnşallah yapılan anlaşmalar sonrası gelen ve gelecek olan aşılar ve ülkemizin de geliştirmeye çalıştığı ve Faz2 çalışmalarına geçilen yerli aşımızın da uygulanmasıyla pandemiyi hep birlikte geride bırakacağız. Bu süre zarfında sırası gelen herkesin aşısını yaptırmasını ve devletimizin aldığı önlemlere uymalarını değerli vatandaşlarımızdan istirham ediyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde genç işsizliğinin yüksek olduğu bölgelerde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini artırma hedefi ile FKA tarafından yapılan çalışmalardan da söz eden Yırık, “Ajansımızca uygulanacak olan Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile bölge illerimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Ajansımızın Sonuç Odaklı Programlan ve Kaynak Verimliliği çerçevesinde etkinliğini artırmak veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması hedefi ile 18 Mayıs tarihinde ilan ettiğimiz 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı'nı toplantımızda değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Fırat Turu Projesi ile turist sayı arttırılacak
Bölgede uygulanacak olan turizm yatırımlarına verilecek destekleri de açıklayan Yırık, "Bölgemizin Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetleri kapsamında bölgeye yeni turizm destinasyonlarının kazandırılarak yapılacak tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayının arttırılmasına katkı sağlayacak ve bölgenin turizmden elde edeceği geliri arttırmak amacıyla Ajansımız tarafından uygulanacak olan Fırat Turu Projesini toplantımızda ele alacağız. Toplantımızda ayrıca Ajansımızın devam eden faaliyetleri ve diğer gündem maddeleri görüşülecek olup bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız. Toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın başkanlığında gerçekleştirilip, Malatya Valisi Aydın Baruş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Selçuk Bozkurt ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da iştirak etti.

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