Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Şüphelilere ait 6 adrese düzenlenen baskınlarda; 2 tabanca, 2 otomatik tüfek ve 17 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-06-02 14:54:01
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