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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da büyükbaş kurbanlık satış fiyatları açıklandı

İHA

Malatya'da büyükbaş kurbanlık satış fiyatları açıklandı

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, bu yılki kurbanlık canlı büyükbaş hayvan satış fiyatlarını açıkladı.
Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, kurbanlık canlı büyükbaş hayvan satış fiyatlarını açıkladı. Birlik Başkanı Mehmet Taneli, birlik binasında yaptığı açıklamada, “Bu yıl kurbanlık büyükbaş kilo fiyatı randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 30 TL, randımansız 29 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 28 TL, canlı İnek fiyatı da 26 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

Taneli “Bilindiği gibi 20 Temmuz Salı günü mübarek Kurban Bayramı başlayacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da korona virüsün etkisi devam ediyor. Bu nedenle de geçen yıl olduğu gibi öncelikle kurban kesecek kardeşlerimizi şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hem kurban alırken hem kurban kesimi esnasında mümkünse kalabalık ortamlara girilmesin. Mecburi girilmesi gereken alanlara ise maskesiz girilmemesini ve çok dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Kesim alanlarını hazırlayacak olan arkadaşlarımızın da yine öncelikle bu konuyu dikkate alarak kurban satış, kesim ve hizmet alanlarını bu sürece göre hazırlamaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu hassasiyeti gördük. Kurban kesim alanlarına kolonya, dezenfektan maske bulunduran işletmeler oldu. Aynı hassasiyetin bu yıl da gösterilmesini bekliyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın hijyen kurallarına dikkat ederek, eldiven ve maske kullanarak alanda bulunmasını istiyoruz. Üreticilerimiz randevu sistemi şeklinde müşterilerini saat vererek buna göre çağırmalarını, kalabalık alan oluşturulmamasına dikkat edilmesini istiyoruz. Randevular ise ve titizlikle dikkatle ayarlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Yem fiyatlarının yüzde 100 artmasına rağmen fiyatları düşük tuttuklarını da ifade eden Taneli, "Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını bu yıl biraz erken belirlemeye gayret ettik. Çünkü vatandaşımız bütçesini ona göre ayarlıyor. Fiyat yükselmesinin başlıca nedeni yem ve ham dana fiyatlarındaki yükseklikten dolayı kaynaklanmaktadır. Yem fiyatlarının yüzde yüzlük artmasına rağmen fiyatları düşük tuttuk ki kurban kesecek kardeşlerimiz kurbanlarını rahat kesebilsinler. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi ve kurban kesecek kardeşlerimizin de kurbanlarının inşallah kabul olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kurban fiyatları hakkında da bilgi veren Taneli, ”Birlik olarak bu yıl belirlediğimiz fiyatlar şu şekilde oldu. Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 30 TL, Randımansız 29 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 28 TL, canlı inek fiyatı 26 TL olarak yetiştiriciler ve esnaflarla yapılan istişareler neticesinde birliğimiz tarafından uygun görülerek belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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