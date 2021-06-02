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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan’dan turizm ve gastronomi vurgusu

İHA

Gürkan’dan turizm ve gastronomi vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir görüşme yaptı. Gürkan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Malatya'nın turizm ve gastronomisine vurgu yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir görüşme yaptı. Gürkan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Malatya’yı nasıl ileri mecralara taşırız onun gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Belediye Başkanımız Malatya’da gastronomi anlamında büyük işler yapıyor”
Ziyarette, dernek olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran TÜRES Malatya Şube Başkanı Budak, "TÜRES Derneği olarak Malatya’da güzel bir oluşum yaptık. Malatya’daki sektör temsilcilerimizi, kendini ispat etmiş önemli markaları bir araya getirdik. Malatya’da birlik ve beraberliği sağladık. Bu anlamda da bu sektöre yatırım yapan arkadaşlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde bizim sektör ciddi alamda zarar gördü. İnşallah umut ediyoruz ki kısa sürede normalleşme ile birlikte şehrimizde güzel işler yaparız. Biliyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya’da gastronomi anlamında büyük işler yapıyor. Malatya’mızda güzel bir mutfak akademisi yaptığını, güzel ustalar yetiştirdiğini biliyoruz. Bizler de işletmeler olarak bu ustaları en iyi şekilde kullanacağız. Sizlerin de paydaş olduğu UNESCO sürecinde ciddi destekleriniz var. Malatya’mız gastronomi olarak UNESCO üyesi olamaya aday müracaatımızı da Büyükşehir Belediye Başkanımız yakinen takip ediyor. Başkanımızın bu konuda ciddi emekleri var. Malatya’mıza turizme ve Gastronomi alanında yapmış olduğu destekler için sektörümüz ve paydaşlarımız adına teşekkür etmek için ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Anadolu’nun en büyük mutfağı Malatya’da, biz buna yakinen şahidiz. Mutfak çeşitliliği adına hem ürünler anlamında hem de temsiliyet anlamında Malatya’da güzel hizmetler, güzel yemekler olduğunu biliyoruz. İnşallah sizlerin ve sektör temsilcilerimizle birlikte bunu daha ileriye taşıyacağız. Malatya’mızı daha iyi yerlere daha iyi noktalara getireceğiz. Sizlerde geçmiş zamandan itibaren Malatya mutfağına değer verdiğinizi biliyoruz. Son günlerde ki Gastronomi adına yapmış olduğunuz atılımlar bizlerin adına çok kıymetli” şeklinde konuştu.

“Malatya’yı nasıl ileri mecralara taşırız onun gayreti içerisinde olacağız”
Malatya’yı birlik ve beraberlik içerisinde daha ilerilere taşıma gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan ise, “Malatya’daki restoran sahiplerinin hem turizm konusunda hem yemek çeşitleri ve Gastronomi anlamında gelişmesi için bir fikir birliği oluşmuş. Oluşturmuş olduğunuz bu birlikteliği, ben duygusu içerisinde değil de paydaş Malatya adına Malatya’yı nasıl ileri mecralara taşırız onun gayreti içerisinde olacağız. Tabi lokanta ve restorancılarımız bizim için çok değerlidir. Turizm hadisesi de Malatya’nın geçmiş ve şimdiki hali ile değerlendirme yaptığımız zaman Pandemi krizi ile birlikte hem iç turizm hem de dış turizm açısından Malatya’yı olumsuz yönde etkiledi. Bunun önüne geçme noktasında Belediye Başkanı olarak buradaki görevimiz sürecinde hem de önceden Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemimizde özellikle altyapısının hazırlanması noktasında büyük gayretler gösterdik. Özellikle Kültürel miraslarımızın ayağa kaldırılması noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sizlerin restorancılar olarak turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatı alanları ve standartları ile birlikte yüksek verimli lokantalarımız var. Ağız tadı noktasında tabi burası değişik medeniyetlere, kültürlere yapmış olduğu ev sahipliği ile birlikte yemeklerin en lezzetli olanı Malatya’dadır. Malatya’nın gastronomisi de bütün coğrafyada yaşayan insanlara hitap edecek bir şekilde ağız tadına haiz bir ilde yaşıyoruz. Bizim eksikliğimiz bunu dernekleştirme hüviyeti içerisinde birliktelik kavramında ve Malatya paydasında daha ileri aşamalara nasıl ulaşırız bunun gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak, birbirimizi desteklersek ben inanıyorum ki Malatya Turizmde önemli bir mesafe kat edecektir. Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından TÜRES Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Malatya Turizmi ve gastronomisi için vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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