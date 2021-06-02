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Malatya'da ‘Anneme Mektup’ yarışması ödül töreni düzenledi Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

İHA

Malatya'da ‘Anneme Mektup’ yarışması ödül töreni düzenledi Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen Anneme Mektup’ yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle belli bir süre ertelenen ‘Anneme Mektup’ yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile yarışmacılar ve aileleri katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Anneme Mektup’ yarışması 15 yaş altı ve 16 yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yaklaşık 700’e yakın başvurunun yapıldığı yarışmaya, 15 yaş altı 552 ve 16 yaş üstü 118 müracaat yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Başkan Gürkan tarafından takdim edildi. Yarışmada birinci olanlar, yazmış oldukları mektupları da törende okudu.

PsikologYazar Doğan Cüceloğlu’nun annesinin vefatından sonra yaşadıklarını anlattığı sinevizyon gösterisi sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız Anneler Günü’ne özel olarak 15 yaş altı ve 16 yaş üstü olmak üzere iki kategoride ‘Anneme Mektup’ yarışması düzenlemişlerdir. Anne ismi geçtiği zaman bütün insanların içinde bir duygusallık oluşur. Onun için Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ demiştir. Cennete girmek isteyen bir insanın annesine hürmette, izzette, ikramda kusur etmemesi lazımdır. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde ‘Annendir, Annendir, Annendir sonra baban sonra yakından yakına akraban’ dolayısıyla hem anne hakkı daha sonra baba hakkı daha sonra da hısım ve akraba hakkı Cenabı Allah’ın emirleri içerisindedir. Anasına hürmet eden insanlar hayatta başarılı olurlar. Biraz önce Doğan Cüceloğlu’nun annesiyle ilgili hatıratını kendi ağzından dinledik. Doğan Cüceloğlu, Türkiye’nin yetiştirdiği ender psikologlardan biridir. Bu hatıratı beni çok etkiledi. Gerçekten annen yoksa hiçbir şeyin yok demektir. ‘Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş’. Biz bütün annelerimizin tekrar anneler gününü kutluyoruz. Bu yarışmayı düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına ve yarışmamıza katılan yaklaşık 700’e yakın yarışmacımıza teşekkür ediyoruz. Bütün mektuplar özeldir, çok anlamlıdır ama bütün yarışmacılarımızı temsil noktasında komisyonun belirlediği arkadaşlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz” dedi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu “Anneme Mektup” yarışmasında dereceye giren mektuplar belirlendi. İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada mektupları derece alan katılımcılar 15 yaş ve altı kategorisinde Menar Sönmez birinci, Ömer Kayaduman ikinci, Esma Kaymaz üçüncü oldu. 16 yaş ve üzeri kategorisinde ise Damla Berktaş birinci, Nurullah Kaya ikinci, Songül Perçin üçüncülük elde etti.
Her iki kategoride birincilere çeyrek altın, ikincilere kahve makinesi, üçüncülere de çay makinesi hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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