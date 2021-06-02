Yeşilyurt’un yolları sıcak asfalt ile güzelleşiyor

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında hummalı bir şekilde yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda hummalı bir şekilde yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürürken, en kalabalık mahallerden olan İnönü Mahallesinin yollarını da yeni yatırımlarla konforlu hale getiriyor.



Yeşilyurt’un merkez ve kırsal bölgelerindeki ulaşım ağını her geçen gün daha akıcı ve konforlu hale getiren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Yeşilyurt’un sosyal, ekonomik ve turizm hayatının gelişmesinde büyük önem taşıyan ulaşım ağındaki kalite standardını yeni yatırımlarla güçlendiren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yolları sıcak asfalt ile buluşturuyor.



Çevre düzenleme, oyun parkları, aydınlatmalar, peyzaj yenileme ve spor tesisi gibi yatırımlarla son dönemlerde gerek vatandaşların gerekse de esnafların tercih ettiği İnönü Mahallesinin yapısal hüviyeti, yeni yatırımlarla daha modern ve nitelikli bir görüntüye ulaştı. Gözdeğmez Sokakta alt yapı çalışmaları tamamlanan ara bağlantı yolu sıcak asfalt ile güzel bir görüntüye kavuşturuldu.



İnönü Mahallesi’nin sosyal yaşam seviyesini artıran yatırımlardan büyük bir memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.