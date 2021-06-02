Baskın yapılan ikametten tabanca ve fişek çıktı

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Malatya’da bir ikamete yapılan operasyonda tabanca ile 849 adet fişek ele geçirildi. İkametteki bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen E.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda bir adet tabanca, 4 adet şarjör ve 849 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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