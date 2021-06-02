Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan bir kamyonetin taşıdığı ev eşyalarının içerisinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında ev eşyası taşıyan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı. Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-02 19:18:19



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