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Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı

DHA

Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan bir kamyonetin taşıdığı ev eşyalarının içerisinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında ev eşyası taşıyan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı. Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-06-02 19:18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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