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Gürkan, bir yılık hizmetleri değerlendirdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Söylediğimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik”

İHA

Gürkan, bir yılık hizmetleri değerlendirdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Söylediğimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir yıllık hizmetleri “Geçen yıl söylediğimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Bu sene içerisinde kalan yüzde 20’lik kısmını da tamamlanacağını söylemek istiyorum” dedi.
2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın on birincisi Hekimhan İlçesi’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi. Hekimhan İlçe Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçen yıl söylediğimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Bu sene içerisinde kalan yüzde 20’lik kısmın da tamamlanacağını söylemek istiyorum” dedi.

Toplantıya Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve daire başkanları da katıldı. Hekimhan Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem içerisinde Hekimhan ilçesinde yapılan çalışmaları ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Muhtarlar Koordinasyon Toplantısına katılan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Bizler her türlü hizmeti yapabiliriz. Belki bu sene, belki de diğer bir sene yapabiliriz. Malatya’da hizmet üstünde bir şeyler oldu. Türkiye’nin mozaiği olarak bize örnek olan Selahattin Başkanımız Hekimhan’da birliği beraberliği ve kardeşliği bütün siyasi partileri, sağı ve solu, alevi ve sünniyi burada birleştirdi. Burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Selahattin Başkan ile birlikte omuz omuza verdik. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet kim olursa olsun bu birlikteliğimizi bozamaz. Tek yolumuz halka hizmet, hakka hizmet” ifadelerini kullandı.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş ise, "Büyükşehir Belediyesi ile Hekimhan Kaymakamlığı olarak her hangi bir hiyerarşik bağımız olmamasına rağmen kurum müdürlerimizden ve daire başkanlarımızdan belediye çalışanlarından hiyerarşik bağımız varmış gibi bizlerden gelen talepleri emir telakki ederek yapmalarından ötürü kendi işleriymiş gibi yapmalarından ötürü Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini yer verdi.

Hekimhan ilçesinde yapılan çalışmaların yüzde 80’lik kısmının tamamlandığını ve bu dönemde geri kalan işlerin de tamamlanacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Değerli muhtarlarımız, öncelikle bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bize seçimler öncesinde sordular, sizin Malatya ile ilgili projeleriniz nelerdir. Ben de benim Malatya ile ilgili hiçbir projem yok dedim. Tek bir projem var, insanların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması ve sosyal entegrasyon projesi dedim. Allaha şükür bugün Malatya’da yanan bu ışık Türkiye’nin her tarafında örnek gösterilen bir huzur şehri haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan grup toplantısında Malatya’mızı örnek gösterdi. Bayramın ikinci günü beni arayarak dayanışmanın bu şekilde nasıl tezahür ettiğini sordu. Bize de ayrıca tebriklerini iletti. Bugün Malatya’da hakikaten belediye hizmetleri noktasında genel bir değerlendirme yaptığımız zaman, yüzde yüze yakın bir memnuniyet var. Bugün Cumhuriyet tarihinde resmi kayıtlara göre söylüyorum hiçbir ilde görülmüş değil. Geçen yıl söylediğimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Bu sene içerisinde kalan yüzde 20’lik kısmını da tamamlanacağını söylemek istiyorum. Yaptığımız çalışmaların Malatya’mıza, Hekimhan’ımıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert hizmet ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Hekimhan ilçesi mahalle muhtarları, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, yapılacak olan çalışmalarla ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler.

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