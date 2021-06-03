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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiyeler

İHA

Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiyeler

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Tecrübe Paylaşımı" konulu seminerde yaptığı konuşmada kişinin yaptığı işi sevmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev” dedi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Tecrübe Paylaşımı” online seminerine konuk oldu. Çevrim içi gerçekleştirilen seminere Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, seminere katılımlarından dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür ederek çalışma hayatıyla ilgili sorular yöneltti. Alanında yetişmiş önemli kişilerin gençlerle buluşmasına vesile olan programa katıldığı için memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, çalışma hayatına bir taraftan akademik ve mesleki alanda diğer taraftan da rektörlük görevini yerine getirmek suretiyle yoğun bir şekilde ve tutkuyla devam ettiğini ifade etti.

“Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”
Çalışma konusuyla ilgili sevmek ve çalışmak kelimelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kişinin yaptığı işi sevmesi gerektiğine dikkat çekti. Kızılay, “Sevdiğin işi yapmak, yaptığın işi sevmek gerekir. Dolayısıyla muhakkak işin içerisinde bir tutku olacak ki kendini o alana yoğunlaştırabilsin. Bir diğeri de çok çalışmaktır. Bu ikisi hayatta her zaman bir araya gelmiyor ama benim şansım, ikisi bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

Kızılay, gençlere tavsiye olarak sevdiği işi yapmalarını ama bu durumun her zaman böyle olmadığını, mecbur kalındığında da bir işi yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, “İlk olarak sevdiğin işi yap, bunu yapamıyorsan bulduğun işi seveceksin. Bir diğer basamak da çok çalışmaktır. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışmadan başarı mümkün değil, tesadüfi bir başarı bence kıymetli de değildir. Bu ikisini bir arada yapmak lazım” şeklinde konuştu.

Hekimlik mesleğini bilinçli olarak tercih ettiğini ve üniversite giriş sınavındaki tercihlerinin tamamının tıp fakülteleri olduğuna değinen Kızılay, hekimlik mesleğine çok küçük yaşlardan itibaren ilgisinin olduğunu vurguladı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğini kaydeden Kızılay, hekimliğin insana dokunan bir meslek olduğunu ve insanlara faydalı olması yönünden en iyi meslekler arasında yer aldığını dile getirdi.

“Kariyer hedefleri öğrencilik yıllarında belirlenmeli”
Kızılay, öğrencilik yıllarında hem hekimlik yapmak hem de insan yetiştirmek şeklinde akademik bir kariyer hedefi olduğunu ifade ederek, bu hedefe ulaşmak için de çok çalıştığını belirtti. Öğrencilerin karşılarına çıkan fırsatları kaçırmamaları için kariyer hedeflerini öğrencilik yıllarında belirlemeleri gerektiğine vurgu yapan Kızılay, böylece hedeflerine göre kendilerini yetiştiren öğrencilerin fırsatları değerlendirmek bakımından her zaman hazır olacağını bildirdi. İnönü Üniversitesi öğrencilerine akademik transkript yanında “sosyal transkript” de verileceğini söyleyen Kızılay, üniversite olarak öğrencilerin sadece akademik anlamda değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerine önem verdiklerini ifade etti.
Yeni tip korona virüs salgınının en kısa zamanda bitmesini ve öğrencilerle bu tarz programların yüz yüze gerçekleştirilmesini umut ettiğini belirten Kızılay, seminere katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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