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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi meclis üyeleri yatırımları inceledi

İHA

Battalgazi meclis üyeleri yatırımları inceledi

Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları yakından inceledi.
Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları yakından inceledi. Battalgazi’nin her alanda büyük bir değişim yaşadığına dikkat çeken meclis üyeleri, yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlayan Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçeye yaptığı ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de eşlik ettiği gezi programı çerçevesinde ilk olarak kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü üyelerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Meclis üyeleri, daha sonra çevreyolu altı olarak tabir edilen bölgenin gelişimi açısından büyük önem arz eden Derme Deresi Projesi’ni, Battalgazi’de milat olacak Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılacağı alanı, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni, yenilenen konseptiyle hizmet verecek olan Battalgazi Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, Tandoğan Mahallesi'nde hayata geçirilen Yeşilçam Sosyal Tesisi, Göztepe Parkı, depremzede aileleri için yapılan Eskimalatya YİBO konutları ve Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki Özel Sera uygulama alanını inceledi. Yatırım ve hizmetleri takdirle karşılayan meclis üyeleri, yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. İnceleme gezisinin ardından Meclis Üyelerine, Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta öğlen yemeği ikramı yapıldı.

Meclis üyelerinden Başkan Güder’e hizmet övgüsü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Tarkan Bayram, “Bugün tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Başkanımız Osman Güder öncülüğünde Battalgazi’deki yatırımları inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çok güzel projeler hazırlanmış. Daha da güzel projeler hazırlanacak inşallah. Tabi bu zaman istiyor. Başkanımız Osman Güder’e ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gezdiğim ve gördüğüm kadarıyla önümüzdeki 5 yılda Battalgazi’miz cazibe merkezi olacak. Derme deresi projesi inanılmaz güzel bir proje. Çevreyolu altı bu proje ile çok farklı bir kimliğe bürünecek. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Battalgazi’nin kaderini değiştirecek bir proje. Şehit Fevzi mahallesinde başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışması da mükemmel. Battalgazi her geçen gün daha güzel oluyor” derken, AK Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Av.Umut Yalçın, “Battalgazi’de çok güzel projeler meydana geliyor. Bu ekibin içerisinde yer almaktan onur duyuyorum. Battalgazi’de hayata geçirilen tüm projeler bizim için ayrı ayrı önemli” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Görgeç, “Derme Deresi projesi ile alakalı bazı sıkıntılar vardı ve bu sıkıntıları Başkanımıza ilettim. Bu çalışmanın burada yapılması benim gözümde çok önemliydi. Özellikle çevre yolu altındaki vatandaşlarımızın böyle bir projeyle buluşması hem bölgenin kaderini değiştirecek hem de buranın çehresi değişecek. Her ne kadar muhalefet partisinin temsilcisi olsak da doğru yapılan işleri takdir etmek gerekiyor” dedi.

AK Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Av.Leyla Keleş, “Meclis onayından geçtiği için projelerden ve yatırımlardan bilgimiz vardı. Bu yatırımları ve projeleri yerinde görmek farklı bir duygu. Derme Deresi beni en etkileyen projelerden bir tanesi. Derme deresi ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Çevreyolu altı artık nezih bir yer olacak. Bu yükün altında imzamızın olması gurur verici. Başkanımız Osman Güder’e ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Seyit Ahmet Taşer, “Battalgazi her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Özellikle Derme Deresi projesi, ses getirecek bir proje. Şehit Fevzi Mahallesi’nde çalışmalarda önemli. Battalgazi Belediyesi çalışıyor. Güzel işlere imza atıyor. Tüm vatandaşlara duyurulduğu takdirde, hizmette kalitenin farkına varırlar” derken, AK Parti Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Burak Sürmeli ise “Belediyemizin yaptığı yatırımlar meclisten geçiyor. Bunların kararını alırken, yerinde görüp incelemek daha iyi oldu. Battalgazi’yi cazibe merkezi haline getirmek için herkes canla başla çalışıyor. Çevreyolu altı için özellikle Derme Deresi projesi ve Şehit Fevzi Mahallesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışması çok önemli. İmar konusu Battalgazi’nin kanayan yarasıydı. Bu yaraya Osman Güder başkanlığında neşter vuruldu. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’nin kaderini değiştirecek çalışmalar yaptık”
Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarına ilk günkü aşk ve heyecanla devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Bizler ‘İnsanlar Bulunduğu Yerleri değiştirmeli, güzelleştirmeli’ sloganıyla yola çıktık. Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra yapmış olduğumuz çalışmalar, bölgenin kaderini değiştirecek çalışmalara imza attık. Bugün meclis üyeleri arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz yatırımlarımızı yerinde göstererek, yerinde anlatma fırsatı bulduk. Çalışmaları yerinde gören meclis üyeleri arkadaşlarımız, hakikaten Battalgazi’de büyük bir değişimin başladığını yakından gördüler. Olumlu güzel dönüşler aldık. Söylemler ile görseller arasındaki farkı belki biz hissettiremedik. Bundan sonra yapmış olduğumuz tüm çalışmaları, Battalgazili vatandaşlarımızın yerinde görmelerini ve ne kadar emek sarf edildiğini görmelerini istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi yeniden inşa çalışmalarımız sürüyor. Battalgazi’de sağlık alanından tutunda, eğitim alanına kadar olan tüm alanlarda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla Battalgazi’miz tercih edilen ilçeler arasında yerini alacak. Bu bize heyecan katıyor. Bu heyecan ile ilk günkü aşk ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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