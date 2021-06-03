MTSO Sigortacılık Meslek Komitesinden Vali ve Emniyet Müdürüne ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı ve üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı ve üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti. 31 Mayıs4 Haziran Sigorta Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, Komite Başkan Yardımcısı Hakan Doğan, MTSO Meclis ve Meclis Divan Üyesi Mehmet Ayhan Altunok ile MTSO Meclis Üyesi Ömer Taş yer aldı.



Ziyarette konuşan Vali Aydın Baruş, sigortanın önemine değinerek tüm sigortacıların Sigorta Haftası'nı kutladı. Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de şehrin ve insanların huzur ve güvenliği için emniyet ne denli önemliyse sigortanın da o denli önemli olduğunu vurguladı.



MTSO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı da hafta kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti. Sigortanın önemini anlatan görsel çalışmalar hazırlayarak şehrin farklı yerlerinde bulunan billboardlarda yer almasını sağladıklarını beliren Taşçı, “Tüm meslektaşlarımın haftasını kutluyorum” diye konuştu.

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