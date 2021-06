Gastronomi Konağı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Yeşilyurt Belediyesi Gastronomi Konağı, Malatya'ya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Tarihi Yeşilyurt Konaklarında gerçekleşen restorasyon ve dönüşüm projelerine dahil edilen Gastronomi Konağı, kentin zengin yemek kültürünü yansıtan tanıtım alanları, balmumu heykelleri, estetik objeleri ve bilgilendirici malzemeleriyle bölgenin turizm anlayışına farklı bir boyut kazandırdı. Gastronomi dünyasında isminden söz ettirecek vegan ve vejeteryan yemeklerinin yanı sıra tava ve fırın yemeklerine sahip Malatya ve Yeşilyurt mutfağına dair aranılan her şeyin yer aldığı Gastronomi Konağı, Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ziyaret edenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

İç ve dış tasarımı, mimari desenleriyle bölgenin sosyal kimliğini ön plana çıkartan bir anlayışla kapılarını ziyaretçilerine açan Gastronomi Konağı, unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün yeniden hatırlanmasını sağlayacak birbirinden değerli bölümler, özel objeler ve yemek kültürünü yansıtan fotoğraflarla süslendi. Bölgeye has kurutmalık ve turşuların sergilendiği bölümün de yer aldığı Konak'ta, bir zamanlar damakları tatlandıran bölgeye has yemeklerin tariflerinin yer aldığı bilgilendirici materyaller de yer alıyor. Geleneksel yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan tandır ve yayık replikalarının da yer aldığı konakta, balmumu çalışmalarıyla etkileyici bir görüntüye ulaşan pide fırını ve un değirmeni gibi alanlar ise gelen ziyaretçilerin geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkmasına vesile oluyor.

Malatya ve Yeşilyurt’un geçmişten bugüne bütün yöresel lezzetleri ve tatlarının Gastronomi Konağı'nda hayat bulduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizin tarihsel ve kültürel zenginlikleri arasında yöresel yemekleri, kahvaltılıkları, etli ve sulu lezzetleri ayrı bir yer tutmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak da geçmişten bugüne uzanan yemek kültürünün tüm boyutlarıyla anlatıldığı özel bir projeyi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda yer verdik. İki kat üzerinden oluşan Gastronomi Konağımızda gerek tandır ve yayık replikalarımız gerekse de pide fırını ve değirmen gibi bölümlerimizle yöresel lezzetlerimizin geçmişte nasıl hazırlandığını ve nasıl sunulduğunu özel bölümler ve objelerle gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Etkileyici bir atmosfere sahip konağımızda, bölgemize has tüm yemeklerle ilgili merak edilen her şey mevcuttur. Turizm sezonun açılmasıyla birlikte turistlerimizin, gezginlerimizi ve gurmelerimizin bu konağımıza büyük ilgi göstereceklerine inanıyorum. Burada geleneksel hayatımızda köklü bir yapıya sahip aile kültürümüzün tüm zenginliklerini, sıcaklığını ve samimiyetini yansıtmaktayız. Gelen ziyaretçilerimiz bir nevi tarihsel bir yolculuğa çıkacaklar” diye konuştu.

