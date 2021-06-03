İnönü Üniversitesi ve İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi ve İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı

İHA

İnönü Üniversitesi ve İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi arasında İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
İş birliği protokolü İnönü Üniversitesi rektörlük makamında imzalandı. Protokolü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay ve Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman imzaladı. İş birliği kapsamında öğrencilerin kendileri için doğru iş ve alanlara yönlendirilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, "Rektörümüzle öğrencilerimize fayda sağlayacak güzel bir protokole imza atmış olacağız. Gayemiz öğrencilerimizin tamamına yakınının İŞKUR hizmetlerinden faydalanması, evlatlarımızın üniversiteyi bitirdikten sonra daha kolay iş bulabilmeleri için kariyer nasıl yapılır. Bu amaçla kariyer noktasında uzmanlarımız sizin belirlediğiniz günlerde gelip öğrencilere bilgi verecekler. Sayın rektörümüze İŞKUR’a verdiği önem ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay ise, "Protokolümüzü daha da genişletiyoruz. İŞKUR kampüs diyebileceğimiz ve İŞKUR’umuzun öğrencilerimize yapacağı rehberliği daha geniş alanlara taşıyoruz. Kariyer merkezimiz başta olmak üzere diğer fakültelerimiz ve okullarımızda İŞKUR uzmanlarımız öğrencilerimize kariyer planlamadan öz geçmiş hazırlamaya, iş başvuru imkanlarına, ülkemizdeki istihdama kolay ulaşım noktasında İŞKUR’un rehberliğini kampüsümüzün tüm birimlerinde uygulayacağız. Bu protokolün hazırlanmasında emeği ve fikri olan İŞKUR Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Gürkan, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Selahattin Gürkan, dereceye giren öğrencilere ...
Malatya’da hayvan yetiştiricilerinin sulak ihtiyaçları giderilecek
YEREL HABERLER Malatya’da hayvan yetiştiricilerinin sulak ...
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Gastronomi Konağı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Gastronomi Konağı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
MTSO Sigortacılık Meslek Komitesinden Vali ve Emniyet Müdürüne ziyaret
YEREL HABERLER MTSO Sigortacılık Meslek Komitesinden Vali ve Emniyet ...
Anne babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü Veliler, çocukluklarının oyuncaklarını çocuklarıyla beraber yaptı
YEREL HABERLER Anne babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına ...
Batuhan’ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son buldu Batuhan'ın okul yolu asfaltlandı, tekerlekli sandalyesi ile okula gitmeye başladı
YEREL HABERLER Batuhan’ın baba sırtındaki çileli okul yolculuğu son ...
Battalgazi meclis üyeleri yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Battalgazi meclis üyeleri yatırımları inceledi
Vali Baruş, deprem konutlarını ve bağlantı yollarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Baruş, deprem konutlarını ve bağlantı yollarını ...
Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiyeler
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiyeler
Gürkan, bir yılık hizmetleri değerlendirdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Söylediğimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Gürkan, bir yılık hizmetleri değerlendirdi Malatya ...
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği deprem konutları hazır
YEREL HABERLER Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların ...
Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç çarptı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç ...
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe
Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar ...
Baskın yapılan ikametten tabanca ve fişek çıktı
YEREL HABERLER Baskın yapılan ikametten tabanca ve fişek çıktı
Yeşilyurt’un yolları sıcak asfalt ile güzelleşiyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un yolları sıcak asfalt ile güzelleşiyor
Malatya'da ‘Anneme Mektup’ yarışması ödül töreni düzenledi Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi
YEREL HABERLER Malatya'da ‘Anneme Mektup’ yarışması ödül töreni ...
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını ...
Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, haziran ayı toplantısı yapıldı
Gürkan’dan turizm ve gastronomi vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan turizm ve gastronomi vurgusu
Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi Yılın ilk yerli turist kafilesi Battalgazi'yi gezdi
YEREL HABERLER Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar ...
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama