İnönü Üniversitesi ve İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi arasında İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü İnönü Üniversitesi rektörlük makamında imzalandı. Protokolü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay ve Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman imzaladı. İş birliği kapsamında öğrencilerin kendileri için doğru iş ve alanlara yönlendirilmesinin sağlanması hedefleniyor.



Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, "Rektörümüzle öğrencilerimize fayda sağlayacak güzel bir protokole imza atmış olacağız. Gayemiz öğrencilerimizin tamamına yakınının İŞKUR hizmetlerinden faydalanması, evlatlarımızın üniversiteyi bitirdikten sonra daha kolay iş bulabilmeleri için kariyer nasıl yapılır. Bu amaçla kariyer noktasında uzmanlarımız sizin belirlediğiniz günlerde gelip öğrencilere bilgi verecekler. Sayın rektörümüze İŞKUR’a verdiği önem ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay ise, "Protokolümüzü daha da genişletiyoruz. İŞKUR kampüs diyebileceğimiz ve İŞKUR’umuzun öğrencilerimize yapacağı rehberliği daha geniş alanlara taşıyoruz. Kariyer merkezimiz başta olmak üzere diğer fakültelerimiz ve okullarımızda İŞKUR uzmanlarımız öğrencilerimize kariyer planlamadan öz geçmiş hazırlamaya, iş başvuru imkanlarına, ülkemizdeki istihdama kolay ulaşım noktasında İŞKUR’un rehberliğini kampüsümüzün tüm birimlerinde uygulayacağız. Bu protokolün hazırlanmasında emeği ve fikri olan İŞKUR Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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