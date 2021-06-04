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Sulu tarımla ekonomiye 1 milyar 497 milyon TL katkı sağlanacak

İHA

Malatya'da, yaz döneminde yapılacak olan sulu tarımla Türkiye ekonomisine 1 milyar 497 milyon 136 bin TL katkı sağlanmış olacak.

Sulu tarımla ekonomiye 1 milyar 497 milyon TL katkı sağlanacak

Malatya’da, yaz döneminde yapılacak olan sulu tarımla Türkiye ekonomisine 1 milyar 497 milyon 136 bin TL katkı sağlanmış olacak.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında göre Malatya’da tarım alanlarındaki 2021 yılı sulama sezonu Mayıs ayının son haftasıyla beraber başladı. Bu kapsamda Malatya’da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 935 bin 710 dekar tarım arazisi barajlar vasıtasıyla sulanacak.
Malatya’da yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 1 milyar 497 milyon 136 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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